Voici Sammy le phoque. dr

Ce phoque australien s'endort sur la route et sème la pagaille

En Australie, un phoque surnommé Sammy a brièvement semé la pagaille en s’endormant en plein milieu de la route, forçant la police à sécuriser la zone avant que l’animal ne soit raccompagné vers la plage.

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Une ville balnéaire australienne a brièvement dévié sa circulation routière vendredi lorsqu'un phoque a décidé de faire une sieste sur la chaussée. Il est connu localement sous le nom de Sammy.

Le pinnipède somnolent a été aperçu en train de roupiller sur une route de Dromana, une ville de l'État de Victoria, dans le sud du pays.

Gros dodo pour Sammy. dr

La police locale a placé des cônes autour du phoque, connu de certains habitants sous le nom de Sammy, et qui avait décidé de prendre le soleil sans se soucier des voitures.

«Je ne l'avais encore jamais vu faire ça»

«On ne sait pas où on va l'apercevoir la prochaine fois», s'amuse Laura Ellen, une habitante qui a repéré l'animal endormi.

«Il dort toute la journée en général. Ça m'a fait rire de le voir sur la route. Je ne l'avais encore jamais vu faire ça» Laura Ellen

Le phoque a ensuite été raccompagné vers la plage par des sauveteurs animaliers et la voie a été rouverte. Les phoques sont un spectacle courant le long de la côte du Victoria et il est interdit de les toucher ou de les nourrir, rappelle le gouvernement de l'État.

(ats/acu)