Les fameux bagages à la frontière de Thayngen (SH). Image: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)

Elle rentre en Suisse avec 55 valises: voici ce que la douane a fait

Une voyageuse a été contrôlée au poste frontière de Thayngen (SH) à son retour en Suisse avec 55 valises. La douane a tout inspecté.

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Une voyageuse a provoqué une intervention inhabituelle au poste frontière de Thayngen (SH) pour l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF): la femme rentrait seule de vacances avec pas moins de 55 bagages.

Comme l'OFDF l'indique sur les réseaux sociaux, les agents ont contrôlé l'ensemble des valises en 20 minutes. Tous les bagages ont été scannés et aucune irrégularité n'a été constatée. La femme a pu poursuivre son voyage de retour.

Pas de limite de quantité à la douane

L'OFDF rappelle que les objets personnels, tels que les vêtements, articles de toilette, équipements sportifs ou appareils électroniques, peuvent en principe être réimportés en Suisse en franchise de droits. Pour les autres marchandises, des réglementations variables s'appliquent selon la nature, la quantité et la valeur des articles.

Au-delà d'une valeur totale de plus de 150 francs, la TVA peut notamment s'appliquer. Certains produits, comme les armes, les feux d'artifice, les médicaments, les contrefaçons ou les espèces animales et végétales protégées ne peuvent être importés que de manière restreinte, voire pas du tout. Cela dit, la femme aux 55 valises ne devait probablement pas transporter d'armes, de plantes illicites ou d'articles similaires.

Ce qu'elle avait exactement rapporté de ses vacances restera sans doute son secret. 14 587 articles de toilette ou 349 857 serviettes de bain: qu'imaginez-vous trouver dans ces 55 valises? Dites-le nous dans les commentaires! (ear)