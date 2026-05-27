Vidéo: watson

«Bobby, pourquoi?»

Le secrétaire américain à la santé Robert F. Kennedy Jr. a été filmé en train d’attraper, à mains nues et en chaussettes, deux serpents en plein accouplement.

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Le secrétaire américain à la santé, Robert F. Kennedy Jr., a encore frappé. Dans une vidéo publiée mardi sur son compte X. on le voit attraper à mains nues deux serpents sauvages en plein accouplement sur la terrasse de la maison floridienne de Mehmet Oz, le patron des centres de services Medicare et Medicaid, l'agence fédérale qui gère les programmes publics d'assurance maladie aux Etats-Unis.

Les deux membres de l'administration Trump se trouvaient ensemble lorsque la scène a été filmée.

Un hargneux couple de serpents

Il s'agissait de deux couleuvres agiles noires (Black Racers), une espèce commune et non venimeuse aux Etats-Unis, précise People.

Kennedy a légendé la vidéo d'un commentaire sobre: «Cheryl encourage le retrait d'une paire de Black Racers du patio du Dr Oz.» Son épouse, l'actrice Cheryl Hines, connue pour son rôle dans la série «Curb Your Enthusiasm», était effectivement présente, mais encourager est un bien grand mot. On l'entend dans la vidéo répéter «Bobby, pourquoi?», tandis que Kennedy tente de maîtriser les deux reptiles qui s'agitent dans ses mains.

La vidéo 👇 Vidéo: watson

Mordu à l'un de ses doigts, Kennedy ne lâche pas prise pour autant, souriant pour la caméra. «Oh mon Dieu», réagit son épouse. Alors que les serpents continuent de se débattre et d'essayer de le mordre, Cheryl Hines intime son mari:

«Honey, honey, let them go! Oh my God. Bobby, please!»

Mehmet Oz demande lui-même en milieu de vidéo: «Ils mordent?» «Oui», répond Kennedy en souriant. «Tu es fou», tranche son épouse.

Le patron des centres de services Medicare et Medicaid Mehmet Oz. Image: Imago

L'épisode n'est pas isolé. Robert F. Kennedy Jr., 72 ans, a une longue relation tumultueuse avec la faune sauvage: en 2024, il a avoué avoir abandonné une carcasse d'ours mort dans Central Park. La semaine dernière, il postait une photo de lui tenant dans sa main un oiseau sauvage après ce qu'il a décrit comme un «sauvetage» à l'aéroport de Dulles, à Washington. (ysc)