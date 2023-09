JoCho Sippawat et Narin Chomphuphuang ont découvert une araignée bleue Image: Montage watson

Cette impressionnante araignée va vous piéger avec ses poils

Un chercheur et un influenceur thaïlandais partis à la recherche de la tarentule du bambou ont découvert une nouvelle espèce. Ses reflets bleu vif impressionnent, mais ils cachent une astuce.

Dorothea Meadows / t-online

Plus de «International»

Un article de

L'histoire a tout d'un film d'aventure. En Thaïlande, une star de YouTube et un arachnologue ont découvert une espèce de tarentule aux reflets bleutés. JoCho Sippawat, un influenceur aux trois millions d'abonnés spécialisé dans la faune et la flore, et Narin Chomphuphuang, chercheur à l'université de Khon Kaen, ont observé une araignée Chilobrachys natanicharum dans la mangrove. Ils ont publié des photos de leur découverte dans la revue spécialisée ZooKeys.

Une illusion d'optique

Les entomologistes connaissaient déjà l'existence de la tarentule, puisqu'une photo circulait sur Internet. Mais personne n'avait encore trouvé, observé et décrit la petite bête dans son habitat.

A l'origine, JoCho Sippawat et Narin Chomphuphuang étaient en quête d'une araignée qui vit dans des troncs de bambous creux. En cherchant cet insecte brun discret, ils sont tombés sur la Chilobrachys natanicharum aux reflets bleus:

«C'est la première espèce de tarentule jamais trouvée dans une mangrove thaïlandaise» ZooKeys

Mais d'où vient ce bleu intense? D'une illusion lumineuse, selon nos deux aventuriers:

«Le secret de cette coloration n'a rien à voir avec des pigments bleus, mais avec la structure unique des poils de l'araignée, dans lesquels des nanostructures sont intégrées. Elles manipulent la lumière de manière à la faire scintiller en bleu».

Le bleu de la Chilobrachys natanicharum vient en réalité d'un jeu de lumière.

Pour trouver la tarentule, les chercheurs ont dû grimper sur des arbres humides et glissants, puis l'attirer hors d'un véritable réseau de grottes. «Pendant notre expédition, nous sommes sortis le soir et la nuit, à marée basse, et nous n'avons pu attraper que deux spécimens», explique Narin Chomphuphuang.

«Nos efforts ont été récompensés»

Traduit et adapté par Valentine Zenker