Transmission à l'humain? La maladie du «cerf zombie» inquiète

Transmissible à l'humain? La maladie du «cerf zombie» inquiète

Dans le célèbre parc national américain de Yellowstone, une maladie mortelle semble se propager chez les cerfs. L'inquiétude grandit quant aux risques encourus par les humains.

Dans le célèbre parc national de Yellowstone aux Etats-Unis, la peur d'une maladie mortelle chez les animaux sauvages se propage. En novembre, un premier cerf mulet mort a été testé positif à la maladie du dépérissement chronique (Chronic Wasting Disease, CWD). Il s'agit d'une maladie contagieuse du système nerveux central, également appelée «maladie des zombies» en raison de ses symptômes.

Au cours des dernières années, la maladie avait continué à se propager aux Etats-Unis. Ce premier cas confirmé dans la réserve naturelle soulève désormais des questions sur les risques éventuels pour l'homme.

Certes, aucune transmission aux humains ou aux animaux domestiques n'est connue à ce jour. Mais certains experts s'inquiètent d'une éventuelle propagation à d'autres espèces, dont l'homme.

Similitude avec la vache folle

La CWD présente des similitudes avec l'ESB, la maladie de la vache folle. L'épidémiologiste Cory Anderson a déclaré au Guardian:

«L'épidémie d'ESB au Royaume-Uni illustre la manière dont tout peut devenir fou du jour au lendemain, lorsqu'une maladie passe, par exemple, du bétail à l'homme. Actuellement, il y a une possibilité que quelque chose de similaire se produise. Cela n'est, certes, pas certain. Mais il est important que les gens soient préparés à ce scénario.» the guardian

Tout comme l'ESB, la Chronic Wasting Disease n'est pas causée par des bactéries ou un virus, mais par des prions, c'est-à-dire des protéines mal repliées. La maladie s'attaque au système nerveux central, ce qui fait que les animaux infectés deviennent de plus en plus émaciés et flasques.

La viande contaminée pourrait être dangereuse

Depuis des années déjà, la maladie apparaît régulièrement aux Etats-Unis et au Canada. En Europe, le premier cas a été constaté en 2018 en Finlande sur un élan.

Dès 2019, le chercheur Michael Osterholm a averti qu'une transmission à l'homme ne pouvait pas être exclue. Le directeur du Centre des maladies infectieuses de l'Université du Minnesota disait à l'époque:

«Il est probable que des cas de CWD chez l'homme soient documentés dans les années à venir et qu'ils soient liés à la consommation de viande contaminée.»

D'autres chercheurs, en revanche, ont exprimé leur désaccord. Le Friedrich-Loeffler-Institut fait savoir que, selon les études, il semble exister une barrière importante pour la transmission de la Chronic Wasting Disease à l'homme. Il n'y a pas non plus de preuve de transmission de la CWD à l'homme. En 2019, l'institut indiquait:

«En l'état actuel des connaissances scientifiques, une transmission de la CWD à l'homme ne peut être exclue avec une certitude absolue, mais le risque peut être considéré comme extrêmement faible.»

Un «signal d'alarme important»

Après l'annonce du cas dans le parc de Yellowstone, les autorités sanitaires américaines (CDC) ainsi que les différents Etats ont vivement recommandé de faire tester le gibier abattu pour détecter les maladies. Les consommateurs ne devraient pas non plus consommer de viande provenant d'animaux qui semblent malades.

Le parc de Yellowstone est l'un des endroits où la population de grands animaux sauvages est la plus importante et la plus diversifiée des Etats-Unis. Selon le Dr. Thomas Roffe, vétérinaire et ancien directeur de la santé animale au Service américain des poissons et de la faune, le fait que la CWD ait été détectée dans le parc est «un signal d'alarme fort». Et de déclarer au Guardian:

«Ce cas met la CWD sous le feu des projecteurs. Ironiquement, c'est une bonne chose» Dr. Thomas Roffe the guardian

Les autorités tentent à présent d'endiguer la propagation. Le fait que des personnes nourrissent les animaux dans le parc national constitue en outre un problème. «Ce qu'il est nécessaire de faire scientifiquement pour ralentir la propagation de la CWD est clair et connu depuis longtemps», a déclaré Dr. Thomas Roffe au Guardian. Et de conclure:

«On ne nourrit pas les animaux sauvages face à une pandémie croissante de la maladie»

Traduit et adapté par Noëline Flippe