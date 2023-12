Ils maltraitent les animaux et dénoncent les «wokistes»

Dans ce zoo, les animaux sauvages en captivité vivaient un enfer de plus.

Horreur dans un zoo: des animaux morts et démembrés

Un cas dramatique de cruauté animale ébranle les États-Unis. Les 27 animaux retrouvés auraient non seulement été négligés, mais aussi délibérément blessés.

Julian Seiferth / t-online

27 animaux morts ont été découverts dans un zoo de l'État américain de Virginie. Les autorités ont également saisi 95 animaux vivants. Un tigre du Bengale a dû être euthanasié pour mettre fin à ses souffrances. Une enquête est actuellement en cours pour cruauté envers les animaux dans les environs du zoo, comme le rapportent plusieurs médias américains.

Autour du zoo «Natural Bridge», les enquêteurs ont trouvé des parties du corps de divers animaux, notamment des têtes et des pattes de zèbre et de mandrill (espèce de grand singe africain de la famille des babouins). Les animaux morts comprenaient également des grues, des servals (un type de chat semblable à un guépard), un lama, un alligator et un perroquet.

Voici le tigre qui a dû être euthanasié suite aux mauvais traitements subis.

Des pratiques choquantes

Des employés du zoo près de Lexington sont soupçonnés, comme le rapporte «People». Ils auraient reçu comme instruction de battre les éléphants «là où les os sont proches de la chair». Les salariés ne se considèrent pas comme les amis des animaux, mais comme leurs «patrons»:

«Une fois qu'ils ont peur de vous, vous obtenez le respect.»

«People» cite également un témoin qui décrit les conditions dans l'enclos des éléphants comme «ne correspondant pas aux normes». De plus, des médicaments périmés étaient administrés aux animaux, étiquetés carrément pour d’autres espèces animales. Plusieurs enclos seraient sales, sans accès à de la nourriture ni à de l'eau.

L'effroi du voisinage

Ce n'est pas la première fois que des allégations similaires sont formulées contre le zoo. En 2015, la blessure au pied d'un éléphant n'aurait pas été correctement soignée. Les mesures de sécurité n'auraient pas été respectées lorsque les visiteurs sont montés sur ce pachyderme.

Les habitants des environs de Lexington ont réagi, horrifiés, comme l'écrit le portail «10News». Selon Hannah Hughes, des rumeurs de cruauté envers les animaux circulent depuis longtemps au zoo.

«Il est choquant de découvrir à quel point les animaux ont été maltraités»

Le zoo se défend. Sa porte-parole Gretchen Mogensen a déclaré: «Nous savons ce que nous faisons ici». L'avocat des propriétaires de l'établissement a décrit qu'il s'agissait d'une tentative de fermer le zoo: «parce que quelqu’un a une opposition idéologique.»