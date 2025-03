Apple voudrait cacher ses problèmes avec une mise à jour radicale

Apple prépare une mise à jour radicale de ses système d'exploitation. De quoi faire oublier qu'il est à la peine niveau IA?

Plus de «International»

Un article de

Le groupe Apple serait sur le point de procéder à l'une des plus grandes mises à jour de son système d'exploitation de son histoire. C'est ce que rapporte le journaliste de Bloomberg Mark Gurman. Selon ce fin connaisseur d'Apple, l'entreprise veut renouveler en profondeur l'interface utilisateur des iPhones, iPads et Macs afin de l'uniformiser sur tous ces appareils.

Selon ces informations, de nouvelles icônes, des menus remaniés et une navigation simplifiée sont prévus. Les mises à jour devraient sortir à l'automne prochain avec IOS 19, iPadOS 19 et MacOS 16. Pour l'iPhone en particulier, il s'agirait du plus grand changement visuel depuis 2013. Sur les Mac également, ce serait la plus grande transformation depuis cinq ans.

Des icônes rondes

Cette nouvelle apparence devrait s'inspirer du design de l'interface utilisateur pour les lunettes Vision Pro d'Apple, poursuit le journaliste. Le système d'exploitation appelé VisionOS présente des icônes d'application rondes, des fenêtres flottantes et des éléments de navigation transparents.

Selon Mark Gurman, Apple prévoit de présenter les modifications de ses logiciels lors de la conférence des développeurs WWDC en juin. Pour le journaliste de Bloomberg, cette transformation radicale des interfaces utilisateur aurait pour but de détourner l'attention de fonctions d'intelligence artificielle qui ont pris du retard.

La semaine dernière, il a été annoncé qu'Apple avait reporté la sortie d'une version améliorée de Siri, son assistant IA, de ce printemps à l'année prochaine. L'entreprise risque ainsi d'être distancée dans la course à l'intelligence artificielle par des concurrents comme Google et Amazon.

En renouvelant ses interfaces utilisateur pour iOS, macOS et iPadOS, Apple espère stimuler ses ventes, écrit Gurman. Après de bons résultats pendant la pandémie, les ventes d'Apple avaient récemment baissé à l'échelle mondiale. (sha)

Traduit de l'allemand par Joel Espi