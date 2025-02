Comme notre test le prouve, l'IPhone confond les deux mots. Vidéo: watson

L’iPhone confond les mots «raciste» et «Trump»: on a testé

Depuis quelques jours, les internautes font état d’un bug en mode dictée. En prononçant le mot «raciste», «Trump» apparaît sur l’écran de l’iPhone une petite seconde, avant de disparaître. Apple dit travailler sur le problème.

Fred valet, joël espi

Il parait que c’est une histoire de consonnes et de prononciation. Sur certains iPhone, la dictée vocale confond les mots «raciste» et «Trump». Un bug qui a d’abord été repéré par des internautes amusés, puis relayé sur les forums, avant que l’extrême droite s’en empare pour crier à la guerre politique. Sans grande surprise, le commentateur complotiste et pro-Trump Alex Jones en a fait une «EXTREME BREAKING NEWS».

«Je viens de surprendre Apple en train de mener une attaque vicieuse et subliminale contre le président Trump. Cette attaque est le NIVEAU SUIVANT DU MAL»

Forcément, les vidéos pullulent sur TikTok depuis quelques jours. Tout comme les accusations, puisque, pour un certain nombre d’utilisateurs (politiquement marqués à droite), ce n’est pas un bug, mais une volonté de la marque à la pomme de viser le président des Etats-Unis.

D’autres soupçonnent simplement un petit malin, à l’interne, qui aurait glissé une sulfureuse ligne de code pour faire une blague: «Cela ressemble à une farce sérieuse. La seule question est: est-ce que quelqu’un a glissé cela dans les données de la dernière mise à jour?», analyse John Burkey, fondateur de Wonderrush.ai et ancien membre de l'équipe de Siri, au New York Times.

Watson a essayé

Pour en avoir le cœur net, on a donc décidé de faire le test chez watson. Si un iPhone suisse configuré en français ne semble pas touché par ce bug, il a effectivement suffi de mettre le clavier en mode «anglais américain» pour que «Trump» apparaisse sur l’écran, après avoir prononcé le mot «racist». Mais encore fallait-il choper le bon accent, car, durant ce test, nous avons également eu droit au mot «you» une bonne demi-douzaine de fois.

Du côté de la société Apple, ce bug ne semble pas être une nouveauté et parle d’un «chevauchement phonétique entre les deux mots».

«Nous sommes conscients d'un problème avec le modèle de reconnaissance vocale qui alimente la dictée et nous déployons un correctif aujourd'hui» Apple, par communiqué

Ce bug est apparu un petit jour après qu’Apple a annoncé investir 500 milliards de dollars aux Etats-Unis, pour notamment entasser des serveurs IA dans une nouvelle usine de 23 000 m2 à Houston, au Texas.