Une Ferrari de 1962 adjugée 51,7 millions de dollars

Les maisons d'enchères de New York, Sotheby's et Christie's, bouclent cette semaine leur saison d'automne des ventes d'oeuvres d'art qui ne connaissent pas la crise et engrangent des centaines de millions de dollars. Le marché est tiré par la Chine et l'Asie et ne montre pas de signe de ralentissement, selon Sotheby's malgré un contexte international tendu.

Moscou contourne les sanctions de l'Europe grâce à deux failles

L'embargo pétrolier européen à l'encontre de la Russie devrait avoir un impact financier considérable sur le Kremlin. Mais une faille permet au pétrole de continuer à s'écouler vers l'Occident et, inversement, à Moscou de recevoir beaucoup d'argent.

Malgré des sanctions sévères, la Russie a gagné cette année plus d'un milliard d'euros avec la vente de pétrole dans l'UE. C'est ce qui ressort d'une analyse de l'ONG Global Wittness et des think tanks Center for the Study of Democracy (CSD) et Center for Research on Energy and Clean Air (Crea).