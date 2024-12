Le décès du chanteur a provoqué une vague d'émotion de par le monde. Keystone

Mort du chanteur Liam Payne: cinq personnes inculpées en Argentine

En Argentine, plusieurs mois après le décès de l'ancien chanteur de One Direction, qui a chuté du balcon d'un hôtel, la justice cible plusieurs individus pour «homicide involontaire». En outre, d'autres lui auraient fourni de la drogue.

La justice argentine a inculpé cinq personnes dans le cadre de l'enquête sur la mort du musicien britannique Liam Payne en octobre, et ordonné la détention préventive de deux d'entre elles, a annoncé le parquet lundi.

«Trois des accusés ont été inculpés sans détention préventive pour homicide involontaire, et les deux autres pour le délit de fourniture de stupéfiants avec un placement en détention préventive», indique le parquet dans un communiqué, en identifiant les cinq personnes uniquement par leurs initiales.

«RLN, représentant de la victime et qui accompagnait Payne lors de ce voyage à Buenos Aires afin de faire renouveler son visa américain; la directrice de l'hôtel, GAM, et le chef de la réception de l'hôtel, ERG, sont les trois accusés en tant qu'auteurs d'homicide involontaire, passibles d'une peine de un à cinq ans de prison»

Liam Payne, 31 ans, a été retrouvé mort le 16 octobre après une chute du balcon de sa chambre d'hôtel à Buenos Aires où il résidait depuis quelques jours. Selon l'enquête, il avait consommé de l'alcool, de la cocaïne et des antidépresseurs.

Peine de un à cinq ans de prison

Un employé de l'hôtel identifié par les initiales EDP et un serveur rencontré par Liam Payne à Buenos Aires, dont les initiales sont BNP, sont mis en examen pour «fourniture de stupéfiants», ce qui est passible d'une peine de quatre à quinze ans de prison. Tous deux ont été placés en détention provisoire.

Début novembre, le parquet argentin avait présenté les accusations de vente de stupéfiants et d'abandon de personne vulnérable contre trois personnes, sans divulguer leurs noms. La décision de lundi signifie que les cinq personnes mentionnées seront renvoyées devant les tribunaux.

Le décès du chanteur a suscité une vague d'hommages à travers le monde. One Direction, qui fut l'un des boys band les plus lucratifs au monde, avec sa pop lisse et légère, avait sorti en 2016 son cinquième et dernier album studio, «Made in the A.M». L'annonce la même année d'une pause dans la carrière du groupe, jamais officialisée en séparation, avait bouleversé des millions de fans.

(ats)