De One Direction à l'alcool: la descente aux enfers de Liam Payne

Liam Payne, l’une des étoiles montantes de la pop britannique, a longtemps incarné le rêve ultime: celui du succès fulgurant à l’adolescence, propulsé sous les feux des projecteurs grâce à One Direction. Mais derrière cette façade dorée se cache une histoire bien plus sombre, faite d'excès et de dérives.

Le mercredi 16 octobre 2024, Liam Payne meurt tragiquement à seulement 31 ans à Buenos Aires. Selon le magazine Billboard, il se trouvait en Argentine pour assister à un concert de son ancien camarade de groupe, Niall Horan, le 2 octobre dernier. Depuis la fin de One Direction, Liam a été plus souvent sous les feux des projecteurs pour ses frasques que pour ses performances artistiques. Entre propos controversés, scandales amoureux et luttes contre ses démons intérieurs, retour sur la chute d’une star.

Entre gloire et déboires

Liam Payne est découvert pour la première fois lors de l'émission X-Factor en 2008, mais c’est lors de sa deuxième audition, en 2010, qu’il est placé dans ce qui deviendra l'un des plus grands boysbands du monde: les One Direction. Aux côtés de Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson et Zayn Malik, le jeune homme sillonne les routes du monde entier, enchaînant succès et records. Cependant, la séparation du groupe en 2015 marque un tournant décisif pour les membres, et particulièrement pour Liam.

Si tout semble aller pour le mieux pour ses camarades, pour Liam, la transition n’a pas été sans heurts. Ses débuts en solo avec des titres comme Strip That Down ont rencontré un succès commercial mais sa carrière a vite été éclipsée par des événements personnels plus chaotiques.

Dès ses premières interviews en solo, le public commence à percevoir une certaine tension dans le discours du chanteur. Il avoue être pris dans un tourbillon de doutes, confiant que la vie sans ses camarades est plus difficile qu’il ne l’avait imaginé. Et si l’univers glamour de la pop lui ouvre de nouvelles portes, il y entre avec un bagage émotionnel et des fragilités qui ne vont cesser de le rattraper.

En 2016, sa relation avec la chanteuse Cheryl Cole fait la une des tabloïds. De cette idylle, naît leur fils, Bear, en 2017. Mais très vite, la situation s’envenime, les tabloïds se régalant des tensions dans le couple. Cheryl, de dix ans son aînée, est déjà une figure emblématique de la pop britannique, et leur relation est constamment scrutée. Le couple se sépare en 2018, une rupture douloureuse pour Liam, dont l’image commence à se fissurer.

Après cette séparation, Payne multiplie les romances publiques. Des relations courtes, souvent marquées par des rumeurs de disputes ou d’infidélités, qui le maintiennent sous le feu des projecteurs. Il devient la cible préférée des paparazzis, et chaque faux pas est immédiatement exploité. S’il tente de redorer son blason en apparaissant souriant sur les tapis rouges, la presse est sans pitié, n’hésitant pas à souligner ses excès et ses faux-pas.

En 2020, le chanteur se fiance avec le mannequin Maya Henry. Leur histoire, initialement discrète, devient rapidement instable. En 2022, un scandale éclate lorsque des photos de Liam avec une autre femme circulent sur les réseaux sociaux, tandis qu’il est encore officiellement fiancé à Maya. Cette dernière découvre la trahison via les réseaux sociaux, un événement qui rend leur rupture encore plus médiatisée.

Une relation tumultueuse

Maya partage publiquement sa douleur, évoquant son humiliation. Elle publie un livre dit de fiction mais dont la couverture rappelle étrangement l'apparence physique du chanteur.

Elle y parle abus, manipulation et infidélité. Bref, le jeune mannequin part en vendetta contre son ex, tant sur les réseaux sociaux que lors d'interviews. Elle affirmera également que Liam Payne n'en a en réalité que faire de ses camarades. Un scandale qui viendra entacher encore un peu plus l'image publique du Britannique, révélant une personnalité instable sur le plan émotionnel et incapable de gérer ses relations sous l'œil des caméras.

Sans surprise, les réseaux sociaux se déchainent. Sa réputation semble toute faite: Liam Payne est un racoleur, jaloux qui cherche à attirer l'attention.

Toucher le fond

Entre drogue, alcool, pensées suicidaires et échecs amoureux à répétition, le chanteur a connu des moments très sombres dont il n'a jamais vraiment réussi à se relever. En 2021, le chanteur fait un aveu surprenant dans une interview avec Steven Bartlett, pour son émission The Diary of a CEO. Il confie avoir lutté contre des problèmes d'alcoolisme. Ce qui marque un tournant dans l’image publique du chanteur, longtemps perçu comme un «gentil garçon». Il explique alors avoir sombré dans la boisson pour faire face à la pression constante et à l'isolement. Loin de ses proches, plongé dans une célébrité dont il ne maîtrisait plus les codes, Liam Payne reconnaît avoir perdu pied.

«Il y a eu des moments où je ne savais plus qui j’étais. Je me retrouvais seul, avec une bouteille, et plus rien n’avait de sens» Liam Payne

Le dérapage Zayn Malik

En mai 2022, lors d'une interview sur le podcast de Logan Paul, Liam Payne choque en s’attaquant à son ancien camarade de One Direction, Zayn Malik. Bien que ce dernier ait été le premier à quitter le groupe en 2015, Liam dévoile des rancunes profondes.

«Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je n’aime pas Zayn, et il y a des raisons pour lesquelles je le déteste» Liam Payne

Bousculades, insultes, jalousie: ces propos choquent le public. Et si Liam tente de justifier ses propos en évoquant le passé familial difficile de Zayn, le mal est fait: ces déclarations créent une fracture publique entre les deux ex-camarades de One Direction, renforçant l’idée que les tensions au sein du groupe ne se sont en fait jamais apaisées.

Le début de la fin

Mais c’est en 2023 que le chanteur connaitra son point de rupture. Impliqué dans plusieurs altercations publiques, notamment dans des bars londoniens, Payne a vu son image se ternir irrémédiablement. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises, ses proches parlant de comportements autodestructeurs inquiétants. Malgré des tentatives de réhabilitation, les tabloïds n’ont cessé de spéculer sur ses états de santé précaires. Hospitalisé pour des «problèmes de santé graves», les détails restent flous et plusieurs sources évoquent des comportements autodestructeurs inquiétants. Les fans, autrefois si fervents, s’inquiètent pour lui, tandis que la presse continue d'exploiter ses déboires.

Liam Payne aura marqué l'industrie musicale autant par ses succès que par ses scandales. Son histoire, celle d’un garçon prodige pris au piège de sa propre célébrité, résonne comme un avertissement sur les dangers de la surexposition et des attentes démesurées.