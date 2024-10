Ce que l'on sait sur la mort de l'ex-star des One Direction

Mercredi, l'ancienne star des One Direction, Liam Payne, a perdu la vie en tombant du balcon de son hôtel.

Mercredi 16 octobre, Liam Payne, chanteur britannique et ancienne star des One Direction, a perdu la vie en tombant du balcon du troisième étage de l'hôtel dans lequel il séjournait en Argentine. Si l'enquête sur les causes du décès est en cours, voici ce que l'on sait déjà sur ce drame.

L'incident

Liam Payne est mort en tombant du troisième étage d'un hôtel de Buenos Aires. Son corps a été retrouvé par la police à 17h11, heure locale, comme l'ont confirmé les autorités locales. Le musicien s'est gravement blessé en tombant et les premiers secours n'ont pu que constater son décès. Jeudi, les autorités ont annoncé que la cause du décès était une fracture du crâne.

«Nous sommes arrivés à temps pour tenter de le réanimer. Mais nous n'avons rien pu faire» Le directeur du système médical d'urgence de l'État argentin.

On ne sait pas encore exactement comment la chute de quatorze mètres de haut s'est produite. Une autopsie a été ordonnée dans le cadre de l'enquête en cours. Toutefois, selon Alberto Crescenti, un porte-parole de la police locale, une chute accidentelle et un suicide sont tous deux envisagés.

L'appel de détresse du lobby

La police a confirmé avoir reçu un appel en provenance du même hôtel où Liam Payne est décédé, quelques minutes avant la tragédie. Pablo Policicchio, porte-parole du ministère de la Sécurité de Buenos Aires, a déclaré à l’AP que le personnel de l’hôtel avait signalé un «homme agressif, potentiellement sous l’influence de drogues ou d’alcool».

Selon les rapports, l’individu aurait entre autres endommagé son ordinateur portable. Cet appel, désormais relayé par les médias comme CNN par exemple, révèle que le personnel de l’hôtel aurait demandé à la police d’intervenir rapidement, craignant pour la sécurité du client, tout en précisant qu’ils n’arrivaient pas à accéder à sa chambre. Bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle que cet homme soit Payne, l’hypothèse semble plausible.

Des fans se rassemblent devant l'hôtel duquel Payne est tombé. Image: keystone

Des images alarmantes ont été publiées

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le journal argentin Clarin a publié des clichés présumés de la chambre d’hôtel de Liam Payne. Parmi les objets visibles, on y voit un savon Dove, des allumettes, des bougies partiellement fondues, des feuilles d’aluminium et une poudre suspectée d’être de la cocaïne. Des restes de bougies et d’aluminium auraient également été retrouvés dans la baignoire. Une autre photo montre un téléviseur brisé, qui se trouverait dans la même chambre.

Des drogues auraient été trouvées dans la chambre de Payne. Image: x/bemadgirl

Cette télévision détruite se trouverait dans la chambre de Payne. Image: x

Il n'a cependant pas été confirmé si les images provenaient effectivement de la chambre du musicien. La police n'a pas non plus confirmé une éventuelle consommation de drogue du chanteur bien que ce dernier avait ouvertement parlé de ses problèmes d'addiction.

Les vidéos Snapchat

Le jour de sa mort, Liam Payne avait partagé plusieurs vidéos sur Snapchat, où il apparaît détendu et joyeux avec sa petite amie, l’influenceuse Kate Cassidy. «C’est une belle journée en Argentine», déclare-t-il dans les vidéos, tout sourire, en filmant le paysage. Il avait également posté des photos où il semblait s’amuser avec Cassidy.

Cependant, il reste incertain si ces enregistrements datent effectivement du jour de sa mort. Selon des médias américains, Payne et Cassidy étaient en Argentine ensemble, mais l’influenceuse serait rentrée aux États-Unis deux jours avant la chute mortelle de son compagnon. Elle avait d'ailleurs partagé sur TikTok son vol de Buenos Aires vers la Floride, et il n'y a aucune information confirmant son éventuel retour en Argentine.

