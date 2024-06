Le nouveau Leopard 2 ne possédera plus de tourelle. Image: www.imago-images.de

Voici de quoi sera capable le nouveau Leopard 2

Une version remaniée du fameux Leopard 2 sera bientôt présentée. Désormais, le char fonctionnera avec moins de soldats à bord et peut se recharger automatiquement.

Plus de «International»

Un article de

C'était le char que l'Ukraine désirait par dessus tout, et qu'elle a demandé sans relâche à l'Allemagne pendant des mois: le Leopard 2. Après le feu vert de Berlin, plusieurs dizaines d'exemplaires ont été envoyés en Ukraine.

Zelensky aimerait peut-être disposer également de la nouvelle version du char, développée par le groupe d'armement franco-allemand KNDS et qui sera présentée lors du salon Eurosatory 2024 à Paris. Selon le constructeur, le Leopard 2 A-RC 3.0 devrait être équipé d'un système de guidage de missiles capable de détecter des cibles au-delà de la portée visuelle de l'équipage, même lorsqu'il est en mouvement.

De plus, un système de recharge automatique devrait améliorer considérablement l'efficacité du char, permettant à l'équipage de tirer des séries de projectiles plus rapidement. Jusqu'à trois coups peuvent s'enchaîner en dix secondes.

Plus besoin d'un chargeur: il ne faudra plus qu'un commandant, un conducteur et un tireur.

Ce nouveau Leopard 2 a tout pour plaire. Il fonctionne avec différents types de munitions et, grâce à un module numérique spécial, le char pourrait même être commandé à distance. Il est en outre doté d'un système de protection censé faire exploser les projectiles ennemis avant même qu'ils ne touchent le sol.

L'équipage peut par ailleurs commander le canon de 30 millimètres à distance et acquérir des cibles proches. Il devrait, en outre, être en mesure de détecter et d'abattre des drones de manière autonome.

Grâce à la commande à distance, plus besoin de soldat assis dans la tourelle, elle a donc pu être supprimée. La silhouette aplatie de l'engin devrait le rendre moins visible sur le terrain. Selon KNDS, l'objectif de la nouvelle version est de mieux protéger l'équipage, logé dans la coque fortement blindée et non plus dans la tourelle.

Le Leopard 2 A-RC-2.0 ne doit pas être considéré comme un modèle complètement remanié, mais comme une adaptation à de nouvelles situations de combat. Ces ajustements peuvent s'intégrer dans des chars Leopard déjà existants, y compris la tourelle plate. Les clients peuvent également choisir entre un canon principal de 120 ou 140 mm ou les deux.

Solution temporaire

Avec ses 60 tonnes, le char pèse quatre tonnes de moins que le Leopard 2 A7. Sur le terrain, il peut se déplacer à une vitesse maximale de 65 kilomètres par heure et son autonomie est estimée à 460 kilomètres. On ignore tout de son prix pour l'heure.

Selon le constructeur, ces nouveautés doivent constituer une solution de transition en attendant l'introduction du MGCS (Main Ground Combat Systems, en français, système principal de combat au sol). Ce projet franco-allemand, qui devrait être prêt cette année, planche sur un engin avec des systèmes sans pilote dotés d'une intelligence artificielle.

KNDS est une fusion entre Krauss-Maffei Wegmann et Nexter, deux des principaux fabricants européens de systèmes militaires terrestres basés en Allemagne et en France. Selon ses propres informations, KNDS emploie environ 9500 personnes. L'entreprise visait un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros pour 2023, avec un carnet de commandes d'environ 16 milliards et des commandes déjà validées pour 7,8 milliards. (wan)

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)