Vidéo: watson

Les Russes étaient si fiers du «char Frankenstein»

Un char amélioré artisanalement par les soldats russes a fait le tour du web ces derniers jours. Au point d'en faire une cible facile pour l'Ukraine.

Lucas Zollinger Suivez-moi

Plus de «International»

«Carapace de tortue», «Monstre de Frankenstein» ou «Ferme blindée». Voici quelques-uns des surnoms donnés à la dernière création des ingénieurs militaires russes sur les réseaux sociaux. Ce curieux véhicule a été repéré pour la première fois, la semaine dernière, lors d'une incursion à Krasnohorivka dans la région de Donetsk. Peu de temps après, il a été détruit. Une histoire d'audace russe et de travail de détective ukrainien:

La semaine dernière, un convoi de l'armée russe en direction de la petite ville très disputée de Krasnohorivka. En tête du convoi se trouvait un véhicule étrange qui, comme on l'a découvert plus tard, était un char de type «T-72» modifié. L'opération a été un succès pour la Russie.

La fierté russe a causé la perte du char

Même si un véhicule du convoi a été détruit, celui-ci a réussi à déposer ses troupes à l'endroit prévu et à revenir se mettre à l'abri derrière les lignes. Ce succès a été largement raconté sur les réseaux sociaux.

Des surnoms ridicules ont rapidement été attribués à l'engin et des mèmes ont vu le jour. Des experts ont également donné leur avis, notamment le correspondant militaire David Axe. Il a émis des doutes sur la menace réelle que représentait le char. Selon lui, la superstructure est trop encombrante et empêcherait de déplacer correctement le canon. Par ailleurs, le journaliste affirme que des pilotes de drones expérimentés n'auraient aucun mal à trouver un point faible dans la carapace.

Vidéo: watson

Et en effet, la carrière du «char Frankenstein» a été de courte durée. Il a été détruit à peine un jour après son lancement. La propagande russe a tellement célébré ce tank Do-it-yourself sur les réseaux sociaux que l'Ukraine n'a eu aucun problème à découvrir où il était garé.

La construction de la poutre du hangar était un indice pour les enquêteurs ukrainiens quant à l'emplacement du char.

Le lieu a été repéré dans le quartier de Petrovski à Donetsk et visé par une frappe aérienne. Le «char Frankenstein» et les autres véhicules présents dans le hangar ont été détruits.

Des tanks improvisés de plus en plus élaborés

L'armée russe ne semble toutefois pas avoir abandonné l'idée d'un tank amélioré. Sur la plateforme X comme sur Telegram, les photos et vidéos de véhicules similaires se sont multipliées ces derniers jours.

Ce char modifié a aussi été repéré non loin de Krasnohorivka.

Au-delà des blagues qui font rire le web, ce phénomène montre que la Russie essaie de s'adapter aux réalités de la guerre. Le correspondant militaire David Axe explique que les drones sont l'une des plus grandes menaces pour les chars de Poutine. C'est pour s'en protéger que les soldats ont commencé à équiper leurs véhicules de cages métalliques grossières et de brouilleurs, une méthode empruntée aux combattants syriens. Avec le temps, les improvisations deviennent de plus en plus sophistiquées.

Traduit et adapté par Noëline Flippe