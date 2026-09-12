Des visiteurs examinent un missile sur le stand d’EMCO lors du salon de défense HEMUS 2024, à Plovdiv, en Bulgarie, le 5 juin 2024. Image: AFP

Une explosion frappe un site de munitions en Bulgarie

Une détonation suivie d’un incendie s’est produite vendredi soir dans un entrepôt d’EMCO, un fabricant d’armes dont les munitions sont notamment utilisées en Ukraine.

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Une explosion suivie d'incendies s'est produite sur un site de stockage de munitions dans le centre de la Bulgarie, quelques semaines après un incendie survenu dans un autre dépôt de munitions, a indiqué samedi la police.

L'incident s'est produit vendredi soir dans un entrepôt près de Gorni Varpishta, dans le centre de la Bulgarie, pays membre de l'Otan et soutien de l'Ukraine.

L'entrepôt est exploité par le fabricant d'armes bulgare EMCO, dont les munitions sont utilisées en Ukraine.

Aucune victime n'a été signalée et l'ampleur des dégâts n'était pas connue dans l'immédiat.

«Il n'y a pour l'instant aucun danger pour la population», a indiqué la police dans un communiqué, précisant que les employés avaient été évacués et que le secteur avait été bouclé.

Le village le plus proche se trouve à plus d'un kilomètre du site.

L'incident est survenu environ un mois après un incendie dans un dépôt de munitions d'une autre usine d'EMCO située à proximité.

Enquête en cours

EMCO avait écarté l'hypothèse d'une erreur humaine et le parquet a ouvert une enquête.

EMCO appartient à l'industriel bulgare de la défense Emilian Gebrev, qui a survécu en 2015 à une tentative d'empoisonnement avec son fils et un autre dirigeant de l'entreprise.

Le parquet bulgare a inculpé trois ressortissants russes dans cette affaire.

Par ailleurs, six Russes ont également été inculpés pour des faits de terrorisme en lien avec quatre explosions survenues dans des installations d'armement bulgares entre 2011 et 2020.

Selon le parquet, les quatre explosions avaient été déclenchées à distance et pourraient être liées à des tentatives visant à perturber les livraisons d'armes à la Géorgie et à l'Ukraine.

La Bulgarie soutient l'Ukraine depuis l'invasion russe à grande échelle en 2022.

Plusieurs incidents ont touché ces dernières semaines des entreprises de défense dans des pays européens soutenant l'Ukraine.

Des engins incendiaires ont été lancés à proximité des bureaux d'une entreprise de défense dans la ville allemande de Munich au début du mois, tandis qu'une usine de munitions près de Rome, exploitée par le fabricant d'armes KNDS, a été touchée par une explosion en août. (tib/ats)