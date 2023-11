Emilian Gebrev, patron de l'entreprise bulgare Emco, a déjà échappé à deux tentatives d'empoisonnement. Image: keystone/getty/dr/watson

Pourquoi Poutine veut la peau de ce fabricant d'armes bulgare

La Bulgarie approvisionne l'Ukraine en munitions pour ses chars soviétiques. Cela fait du pays une cible pour les saboteurs russes.

Par deux fois déjà, Emilian Gebrev a été victime d'un poison étroitement apparenté au Novitchok, ce produit diabolique issu des laboratoires soviétiques avec lequel le chef du Kremlin Poutine aime faire assassiner ses opposants. Les attaques ont eu lieu en 2015, et Gebrev a survécu aux deux. Mais à ce jour, le patron du fabricant d'armes bulgare Emco ne se sent pas en sécurité.

Son entreprise produit des munitions pour fusils et chars de fabrication soviétique et les livre à l'Ukraine. En effet, malgré les livraisons d'armes de l'Ouest, l'armée ukrainienne dépend toujours fortement de son ancien matériel de guerre, dont les pièces de rechange et les munitions ne sont plus guère fabriquées en dehors de la Russie. C'est ce qui rend la contribution de la Bulgarie à la défense de l'Ukraine si importante – et explique pourquoi Poutine envoie ses agents dans le pays.

Attentats à répétition contre les usines Emco

Cela fait des années que des saboteurs russes visent ses usines et ses entrepôts, raconte Emilian Gebrev au Financial Times. La première attaque date de 2011. Depuis, des explosions se sont produites à plusieurs reprises dans les installations d'Emco, la dernière en 2022. La même année, une autre usine d'Emco a été ravagée par un incendie.

Des actes de sabotage et des explosions ont également eu lieu dans les usines d'autres fabricants d'armes bulgares. Le fait que ces incidents n'aient jamais été élucidés n'étonne toutefois pas Emilian Gebrev.

Après les deux attaques au poison en 2015, le parquet bulgare a enquêté sur trois agents du GRU, le service de renseignement militaire russe, qui auraient commis ces tentatives d'assassinat. Les agresseurs auraient notamment étalé la substance, qui s'attaque au système nerveux, sur la poignée de porte de la voiture de Gebrev.

Les agents du GRU ont procédé de manière similaire trois ans plus tard lors de l'attentat contre l'ancien agent des services secrets russes Sergueï Skripal à Salisbury, en Angleterre. Mais dans le cas de Gebrev, l'enquête n'a pas abouti et a été classée en 2020.

«Qui enquête réellement sur les enquêteurs?»

«Il y a eu plus d'une dizaine de cas impliquant des agents russes et leur réseau d'espionnage en Bulgarie», explique le chef d'Emco, Gebrev.

«Mais toutes ces enquêtes n'ont rien donné, elles ont été interrompues ou se sont enlisées avant d'aboutir à une inculpation»

Gebrev pense que le Kremlin a encore beaucoup d'influence en Bulgarie, notamment au sein de l'appareil judiciaire et sécuritaire. Sofia faisait autrefois partie des plus proches alliés de Moscou. Le patron d'Emco affirme:

«Depuis la guerre froide, la Bulgarie est beaucoup trop laxiste. Les agents du GRU sont confortablement installés ici et peuvent opérer librement»

L'Etat bulgare semble être conscient que l'industrie de défense nationale se trouve dans le collimateur du Kremlin. «Les Russes s'intéressent beaucoup à nos installations et aux personnes qui les font tourner», déclare un fonctionnaire bulgare cité par le Financial Times et qui souhaite rester anonyme. Il pose cette question rhétorique:

«La question est de savoir comment les autorités peuvent protéger l'industrie et ses employés. Les enquêtes sont torpillées et les preuves détruites – qui enquête réellement sur les enquêteurs?» Un fonctionnaire bulgare qui veut garder l'anonymat financial Times

Dans le pays le plus pauvre de l'UE, qui compte sept millions d'habitants, la corruption est encore très répandue.

Un soutien surprenant

A cet égard, le soutien marqué de la Bulgarie à l'Ukraine est en soi surprenant. Après l'invasion russe de février 2022, elle a longtemps semblé être le seul pays de l'OTAN à ne pas fournir d'armes à l'Ukraine. Les liens traditionnels avec la Russie paraissaient trop étroits. Début 2023, on a appris que le gouvernement bulgare soutenait massivement l'Ukraine en secret depuis longtemps.

Dès la première année de la guerre, Kiev a reçu non seulement des munitions de Bulgarie, mais aussi de grandes quantités de carburant. A certaines périodes, l'armée ukrainienne aurait acheté 40% du diesel pour ses chars et ses camions en Bulgarie – et aurait ainsi été en mesure de repousser l'avancée russe.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci