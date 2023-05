Photo d'un missile Kinjal peu après son lancement par un avion de chasse russe. Image: Ministère de la Défense de la Fédération de Russie

L'Ukraine aurait abattu l'un des plus performants missiles de Poutine

L'Ukraine a-t-elle réellement réussi ce que la plupart des experts militaires considéraient comme impossible? Le Pentagone pense désormais que l'Ukraine pourrait avoir abattu un missile hypersonique Kinjal russe.

Plus de «International»

Un article de

Lorsque le magazine spécialisé ukrainien Defense Express a annoncé la semaine dernière que l'armée ukrainienne avait abattu un missile hypersonique russe de type Kinjal, de nombreux experts se sont montrés surpris. Après tout, ce serait une première. Si la manœuvre était un succès, ce serait également un véritable coup d'éclat dans cette guerre et un revers majeur pour Vladimir Poutine et ses forces militaires. Cependant, aucune confirmation n'a encore été apportée quant au prétendu succès de la défense aérienne ukrainienne.

Mikoyan MiG-31 russe avec missile hypersonique Kh-47M2 Kinjal, 9 mai 2018. Image: shutterstock

Les Etats-Unis ont émis, toutefois, leur avis et se montrent convaincus qu'il est possible d'intercepter un Kinjal grâce au système de défense antiaérienne Patriot, comme le prétend l'Ukraine. Jusqu'à présent, on ignorait que le système Patriot pouvait également stopper des missiles hypersoniques tirés depuis les airs, c'est-à-dire portés par des avions. Les experts du ministère américain de la Défense ont été impressionnés par l'incident, comme le rapporte la chaîne CNN.

👉 Suivez l'actualité de la guerre contre l'Ukraine en direct 👈

Le Kinjal, qui signifie «poignard» en français, est considéré comme l'un des meilleurs missiles dont dispose l'armée russe. Selon les informations russes, il reste manœuvrable même en cas de vol rapide et à haute altitude. Selon les estimations de l'Otan, il est très complexe pour la défense antiaérienne ou antimissile d'intercepter ces missiles hypersoniques.

L'expert militaire autrichien Gustav Gressel a été l'un des premiers à considérer que l'interception du missile hypersonique russe par un système anti-aérien Patriot était possible. Désormais, les stratèges militaires du Pentagone semblent, eux aussi, convaincus que l'Ukraine s'est une fois de plus surpassée dans cette guerre.

Les troupes ukrainiennes ont déjà fait preuve d'une grande inventivité avec d'autres armes. Au début de la guerre, elles avaient transformé des drones de loisir en armes d'attaque dangereuses ou ont réussi à tirer depuis les airs des missiles américains qui n'étaient en fait pas compatibles avec les avions de combat ukrainiens.

La présumée destruction du Kinjal serait l'un des plus grands succès militaires ukrainiens de cette guerre qui dure depuis plus de 14 mois, et signifierait la destruction d'un mythe russe. En effet, selon Poutine, aucun système de défense aérienne au monde ne peut arrêter son missile hypersonique.

(Traduit et adapté par Pauline Langel)