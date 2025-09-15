bien ensoleillé26°
Arnaque

«L'arnaqueur de Tinder» a été arrêté en Géorgie

Et maintenant, l&#039;arnaqueur de Tinder veut devenir acteur
Notamment sur Netflix, la médiatisation de son histoire a fait de lui l'un des symboles des arnaques à la romance.

«L'arnaqueur de Tinder» a été arrêté en Géorgie

L'Israélien Simon Leviev, accusé d'escroquerie sur les applications de rencontre dans le documentaire Netflix à succès «L'arnaqueur de Tinder», a été arrêté en Géorgie, ont annoncé des responsables de ce pays du Caucase lundi.
15.09.2025, 17:3215.09.2025, 17:32
L'homme de 34 ans, dont le vrai nom est Shimon Yehuda Hayut, est accusé de fraudes financières, et notamment d'avoir séduit des femmes sur internet afin de leur soutirer de l'argent.

Simon Leviev a été arrêté à l'aéroport de Batoumi, une ville balnéaire géorgienne sur les bords de la mer Noire, «à la demande d'Interpol», a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Tato Koutchava, sans plus de détails.

Arnaquée par une app de rencontre, cette Suissesse raconte

Entre 2017 et 2019, il se serait fait passer pour un riche héritier sur la célèbre application de rencontre Tinder. Simon Leviev aurait convaincu des femmes avec qui il échangeait de lui prêter d'importantes sommes d'argent, qu'il ne remboursait pas.

Pour persuader ses victimes qu'il était aussi richissime qu'il le prétendait, il lui arrivait d'utiliser des jets privés ou des gardes du corps.

Documentaire Netflix

Les agissements de Simon Leviev ont fait l'objet de plusieurs enquêtes journalistiques. L'arnaqueur de Tinder, un documentaire Netflix racontant l'histoire de plusieurs de ses victimes, avait eu un succès planétaire à sa sortie en 2022.

Selon des médias, Simon Leviev aurait escroqué quelque 10 millions de dollars à des victimes en Norvège, en Finlande ou en Suède. Il a nié ces accusations en 2022, disant à la chaîne américaine CNN avoir simplement utilisé Tinder pour «rencontrer des filles».

Lâchée par la justice suisse, elle retrouve son escroc Tinder

Il avait capitalisé sur sa nouvelle notoriété en étant très actif sur les réseaux sociaux. Il a annoncé en septembre sur son compte Instagram, où il a 259 000 abonnés, qu'il donnerait sa propre version des faits dans un livre à paraître sous peu.

La médiatisation de son histoire a fait de lui l'un des symboles des arnaques à la romance, un type de fraude devenu de plus en plus commun ces dernières années. La popularité du documentaire en a inspiré un autre sorti sur Netflix en septembre, La revanche des coeurs piégés. L'une des femmes qui auraient été escroquées par Simon Leviev y aide d'autres victimes. (sda/ats/afp)

C'est quoi «Numéro inconnu», le documentaire Netflix dont tout le monde parle?

Vidéo: watson
