Cette arnaque au péage va se propager en France cet été

Les médias français alertent sur une nouvelle arnaque qui vise les automobilistes. Image: Gamma-Rapho

Nouvelle arnaque aux péages en France: voici comment vous protéger

Les escrocs sont toujours très efficaces quand il s'agit de mettre en place une nouvelle arnaque. Celle-ci trompe les automobilistes qui circulent sur les autoroutes françaises, on vous explique.

Markus Abrahamczyk / t-online

Plus de «International»

Un article de

Les vacanciers doivent désormais redoubler de prudence. Ceux qui voyagent en voiture à travers la France doivent se méfier d'une nouvelle arnaque. Sur les autoroutes importantes telles que l'A13 ou l'A14, des criminels tentent de soutirer de l'argent aux voyageurs en leur présentant de fausses demandes de paiement de péage. Cette arnaque vise en particulier le nouveau système de péage numérique du pays.

La France mise de plus en plus sur les systèmes dits «free flow» pour le péage, dans lesquels les plaques d'immatriculation des véhicules sont automatiquement enregistrées aux stations de péage sans barrières et les frais sont facturés ultérieurement. C'est précisément ce système que les fraudeurs exploitent désormais, comme le rapporte Le Figaro. Midi Libre écrit:

«Les automobilistes empruntant les tronçons en flux libre (A13, A14, A4, A79) sont particulièrement vulnérables, attendant de régulariser leur passage ultérieurement.»

Fausses factures par SMS ou e-mail

Les personnes concernées reçoivent un e-mail ou un SMS qui semble sérieux à première vue. Les expéditeurs se font passer pour des opérateurs de péage connus tels que Ulys ou Vinci Autoroutes, avec un logo, une mise en page et un style linguistique reproduits de manière trompeusement authentique. Le message informe d'une facture de péage impayée de quelques euros, environ 6,80 euros, et menace de sanctions ou d'un blocage du compte en cas de non-paiement.

Cependant, le lien fourni ne mène pas au site officiel de l'opérateur, mais à un site web falsifié qui ressemble à s'y méprendre à la véritable plateforme. Toute personne qui saisit ses coordonnées bancaires sur ce site les transmet directement aux fraudeurs.

Comment reconnaître les vraies informations

Les exploitants Ulys et Vinci Autoroutes mettent désormais expressément en garde contre cette vague de fraudes. Il existe plusieurs caractéristiques permettant de distinguer les messages authentiques des faux:

Les e-mails officiels proviennent exclusivement d'adresses telles que @ulys.com, @vinci-autoroutes.com, @clients.ulys.com ou @email.vinci-autoroutes.com.

Les SMS authentiques proviennent uniquement du numéro abrégé 36035 ou de l'identifiant «VINCI». Les messages provenant de numéros de téléphone portable commençant par 06 ou 07 sont en revanche suspects.

Les demandes de paiement sérieuses ne contiennent jamais de liens de paiement directs. Le paiement s'effectue exclusivement via des comptes utilisateurs sécurisés sur des plateformes officielles telles que Sanef ou Aliae.

Que faire en cas de suspicion?

Si vous recevez un tel message, ne cliquez pas sur le lien. En cas de doute, il est conseillé de consulter directement le site web officiel de l'opérateur ou de le contacter par téléphone. Si vous avez déjà cliqué sur le lien et transmis des données de paiement, par exemple, vous devez immédiatement en informer votre banque et faire bloquer vos cartes.

C'est justement pendant la période des vacances, lorsque de nombreux touristes empruntent les autoroutes françaises, que les tentatives d'escroquerie se multiplient. Les autorités et les exploitants recommandent donc une prudence particulière, notamment vis-à-vis des e-mails et SMS qui exigent un paiement rapide.

Traduit par Daphnée Lovas