Singapour exécute deux hommes pour trafic de drogue en quelques jours

Il s'agit de la deuxième exécution en moins d'une semaine et de la troisième cette année dans la cité-Etat d'Asie du Sud-Est.

Le quinquagénaire «avait fait appel de sa condamnation et de sa peine», mais sa demande avait été rejetée le 11 mai 2022, a indiqué dans un communiqué le bureau central des stupéfiants (CNB). Et «sa demande de grâce au président [Tharman Shanmugaratnam] a échoué».

Le prospère centre financier asiatique possède des lois antidrogues parmi les plus répressives au monde. Elles prévoient la peine de mort pour le trafic de plus de 15 grammes d'héroïne ou 500 grammes de cannabis.

La Russie a peur pour ses avions et change de tactique

Après des attaques ukrainiennes, la Russie serait en train de retirer ses avions des bases proches de la frontière et change sa manière de les entreposer, non sans un certain désagrément.

C'est la flotte russe de la mer Noire qui aurait ouvert la voie. Après les attaques ukrainiennes contre le quartier général en Crimée et contre plusieurs navires de guerre, l'armée russe a transféré la plupart de ses navires dans des ports sûrs à l'est de la Crimée. Il semble que l'armée de l'air soit désormais également en quête de sécurité.