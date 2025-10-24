Deux tigres de Malaisie se battent au zoo national de Kuala Lumpur, le 21 novembre 2017. Image: MOHD RASFAN / AFP

Son pénis vaut 5000 dollars: le tigre de Malaisie est menacé

En Malaisie, les braconniers continuent de décimer les populations de tigres, une espèce pourtant très menacée. Face à cette tendance, au marché noir et à l'activité humaine qui détruit les habitats naturels du félin, certaines mesures se mettent en place pour tenter de le sauver.

Jan HENNOP, Kuala Lumpur / AFP

Durant deux ans, les écologistes malaisiens ont suivi le parcours de Bulan, une tigresse avec quatre petits, avant qu'un tragique accident ne mette fin à ses jours et réduise encore un peu plus la population de l'animal national de la Malaisie.

Dans les années 1950, on comptait environ 3000 tigres dans le pays, contre moins de 150 en liberté aujourd'hui, selon les données officielles.

Une perte tragique

Le tigre de Malaisie est classé en danger critique d'extinction sur la Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). L'espèce est victime d'une réduction de son habitat et de sa nourriture à cause des activités humaines, en particulier le braconnage.

Bulan (signifiant «lune» en malais), a été tuée l'année dernière sur l'autoroute qui traverse la péninsule d'est en ouest. Lara Ariffin, présidente de l'ONG de protection du tigre de Malaisie (RIMAU), raconte:

«Nous étions dévastés quand nous l'avons perdue»

En montrant des photos de la carcasse de l'animal, elle ajoute:

«Le pire, c'est qu'elle a été charcutée après s'être fait rouler dessus. Ils ont pris ses canines et ses griffes. Pour moi, c'est comme profaner un cadavre»

Les croyances diverses et la médecine traditionnelle chinoise alimentent le marché noir. Image: VALENTIN RAKOVSKY / AFP

Le mois dernier, le gouvernement a annoncé intensifier sa lutte contre les infractions à la faune sauvage, en introduisant de nouveaux pièges photographiques équipés d'intelligence artificielle, et en renforçant la détection de la contrebande dans les aéroports. Mais experts et responsables gouvernementaux admettent que les efforts sont loin d'être suffisants pour protéger le félin.

Un trafic transfrontalier tristement lucratif

Une carcasse de tigre de Malaisie seule peut rapporter environ 60 000 dollars américains sur le marché noir, selon le département de la vie sauvage et des parcs nationaux de Malaisie, une agence gouvernementale. Abdul Kadir Abu Hashim, son directeur général, a déclaré le mois dernier au journal local The New Straits Times:

«Rien que la fourrure peut rapporter environ 24 000 dollars, tandis qu'un pénis de tigre, 5000 dollars»

Un kilo d'os de tigre se vend environ 1186 dollars, tandis que les dents, les griffes et même les moustaches, utilisées en acupuncture, atteignent environ 118 dollars chacune, poursuit Kadir Abu Hashim.

Même s'ils échappent aux tirs des braconniers, les animaux peuvent être blessés par leurs pièges faits de plastique, de cordes et de câbles en métal.

Des réseaux transfrontaliers utilisent les routes traditionnelles du trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains pour acheminer leurs marchandises vers le Vietnam ou la Chine.

Déjà en 2022, la situation était critique. Image: VALENTIN RAKOVSKY / AFP

De beaux progrès, mais insuffisants

Au cours des six premiers mois de l'année 2025, des opérations conjointes de la police et des services de protection de la vie sauvage ont arrêté 201 personnes, et saisi pour environ 30,5 millions de dollars de biens illégaux, selon Azmi Abu Kassim, le plus haut responsable du département de la sécurité intérieure et de l'ordre public de Malaisie.

Les programmes communautaires menés par des ONG telles que RIMAU emploient quant à elles plus de 1000 gardes forestiers. Lara Ariffin, qui a également réalisé un documentaire intitulé Les derniers tigres de Malaisie, fait preuve d'optimisme:

«La Malaisie a fait de grands progrès dans la lutte contre le braconnage. Nous avançons dans la bonne direction, mais il n'y a pas de succès garanti»

Selon la branche locale de l'ONG Wildlife Conservation Society, 5000 gardes forestiers seraient nécessaires pour surveiller efficacement les habitats du tigre de Malaisie.

Mark Rayan Darmaraj, le responsable de l'ONG en Malaisie, soutient:

«Les braconniers peuvent continuer à opérer parce qu'ils sont plus nombreux que les agents chargés de faire respecter la loi et, une fois qu'ils sont dans la jungle, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin.»

Ce point de vue est partagé par d'autres ONG œuvrant pour la conservation de l'espèce. L'organisation WWF-Malaisie conclut en déclarant: