Un jaguar blessé a été sauvé de la noyade au Brésil

Il l'a échappé belle

Au Brésil, un jaguar blessé a été secouru après avoir passé plusieurs heures dans une rivière. Le félin a été pris en charge dans une clinique vétérinaire et se trouve désormais dans un état stable.
Sainath Bovay
Des agents environnementaux de la ville Manaus, dans le nord-ouest du Brésil, ont participé à un sauvetage spectaculaire sur le fleuve Negro en sauvant un jaguar épuisé et blessé, sur le point de se noyer.

Visiblement affaibli, le félin a été secouru le 1er octobre dernier à l'aide d'une bouée et d'un crochet pour atteindre la rive. La séquence filmée est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Victime du braconnage

Une fois sorti de l’eau et en sécurité, l’animal a été transféré dans une clinique vétérinaire, où les spécialistes ont fait une découverte accablante: parmi ses multiples blessures, dont des dents fracturées, le jaguar portait une trentaine de plombs de fusils de chasse incrustés dans sa chair, principalement dans la tête. Ces blessures indiquent qu’il a été la cible d'un braconnier, ce qui explique son état de désorientation et d’épuisement.

Un loup probablement braconné retrouvé mort en Suisse

Pris en charge rapidement, l'animal est vivant et en convalescence à Manaus. Après une opération chirurgicale, il a été confirmé qu'il s'agissait d'un mâle de 5 ans avec 30 fragments de grenaille dans la tête. Bien que son rétablissement progresse bien, sa réintroduction dans son environnement naturel dépendra de sa capacité à survivre sans intervention humaine. Cette affaire a une fois de plus mis en lumière l' impact du braconnage sur l'une des espèces les plus emblématiques de la faune sud-américaine.

Une espèce en danger

Le jaguar est l'un des cinq «grands félins» du genre Panthera, avec le léopard, le tigre, le lion et la panthère des neiges. Il est endémique de la majeure partie de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Présent du Mexique au nord de l'Argentine, sa population a considérablement diminué ces dernières décennies.

Les raisons? La disparition de son habitat, due à la déforestation, aux conflits avec les éleveurs et à la chasse illégale. Des raisons fâcheuses qui ont valu à l'espèce d'être menacée quasiment à l'échelle mondiale et classée «en danger critique d'extinction» dans des pays comme l'Argentine et le Brésil par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Au Brésil, notamment en Amazonie, des projets de reforestation et de corridors biologiques sont mis en place pour inverser la fragmentation de l’habitat. Les programmes de surveillance et de sauvetage de la faune sauvage, comme celui qui a permis de sauver ce jaguar à Manaus, sont essentiels à la préservation de l’espèce. Chaque individu représente une opportunité de renforcer les populations naturelles et de maintenir la diversité génétique.

Des chercheurs jouent à Jurassic Park pour ressusciter le tigre de Tasmanie

Le jaguar est essentiel car il est un prédateur apex (un superprédateur), jouant un rôle crucial dans l'équilibre de son écosystème en régulant les populations de proies, prévenant ainsi le surnombre d'herbivores qui pourraient dévaster la végétation. En tant qu'espèce clé, sa présence maintient la santé et la diversité des habitats.

