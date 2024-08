Bangladesh: le passeport diplomatique de l'ex-première ministre annulé

Une grande roue prend feu et fait 20 blessés à Leipzig

Elle était une proche alliée du premier ministre indien Narendra Modi, mais ce dernier a offert son soutien au dirigeant du gouvernement intérimaire bangladais, l'économiste et prix Nobel de la Paix Muhammad Yunus.

Sheikh Hasina et les hauts responsables en poste sous son mandat peuvent prétendre à un passeport ordinaire, dont l'obtention sera soumise à l'approbation de deux agences de sécurité, ont précisé les nouvelles autorités à Dacca.

Son gouvernement a été accusé de nombreuses violations des droits humains au cours de ses 15 années au pouvoir, notamment d'avoir eu recours à la détention massive et à l'assassinat d'opposants politiques.

Plus de 450 personnes, dont une quarantaine de membres des forces de l'ordre, ont perdu la vie au cours des rassemblements antigouvernementaux qui ont conduit à la chute de l'ex-dirigeante le 5 août.

«L'ancienne Première ministre, ses conseillers, le gouvernement précédent et l'ensemble des membres de l'assemblée nationale dissoute étaient éligibles à des passeports diplomatiques en vertu des fonctions qu'ils occupaient. S'ils ont été démis de leurs fonctions ou mis à la retraite, leurs passeports diplomatiques ainsi que ceux de leurs épouses doivent être annulés»

Le ministère de l'Intérieur a déclaré que le passeport de Sheikh Hasina, ainsi que ceux de ses ministres et des anciens parlementaires, devaient «être annulés».

Le gouvernement intérimaire du Bangladesh a annulé jeudi le passeport diplomatique de l'ex-première ministre Sheikh Hasina, chassée du pouvoir après des manifestations sanglantes et qui a fui vers l'Inde début août.

