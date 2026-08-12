beau temps33°
DE | FR
burger
Suisse
International

Eclipse solaire: cinq choses à savoir pour être incollable mercredi soir

Ce qu’il faut absolument savoir avant l’éclipse solaire de mercredi

Des lunettes spécifiques sont nécessaires pour observer l&#039;éclipse en toute sécurité.
Des lunettes spécifiques sont nécessaires pour observer l'éclipse en toute sécurité.Image: montage watson
Une éclipse solaire totale aura lieu mercredi soir en Espagne, alors qu'elle ne sera que partielle en Suisse. Voici cinq choses à savoir avant l'événement.
12.08.2026, 16:5412.08.2026, 16:55
Frédéric BOURIGAULT / afp

Si la Suisse ne verra qu'une éclipse solaire partielle ce mercredi soir, il s'agit néanmoins d'un événement rare à l'échelle d'une vie. Voici donc tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir briller en société lorsque les ténèbres recouvriront brièvement notre pays.

on fait le point
Qu'est-ce qu'une éclipse totale de soleil?
Quel va être son parcours?
Quelle va être sa durée?
Est-ce un phénomène rare?
Faut-il se protéger spécifiquement?

Qu'est-ce qu'une éclipse totale de soleil?

Lorsqu'une éclipse totale de soleil survient, «la Lune s'interpose exactement entre la Terre et le Soleil, projetant son ombre sur une bande étroite de la surface terrestre», explique l'Association française d'astronomie (AFA):

«Par une coïncidence remarquable et l'un des équilibres les plus originaux du Système solaire, la Lune, pourtant 400 fois plus petite que le Soleil, est aussi 400 fois plus proche: leurs diamètres apparents sont identiques»

Pendant plusieurs minutes, «la lumière du jour s'efface, révélant la couronne solaire», ajoute l'association.

Quel va être son parcours?

L'éclipse totale du 12 août 2026 va démarrer en Russie, puis traverser l'hémisphère Nord et passer au-dessus du Groenland avant de traverser l'Océan Atlantique et atteindre l'Europe.

A propos de l'éclipse 👇

Eclipse solaire: cette région va être plongée dans le noir

Cette éclipse sera totale notamment dans une bande traversant l'Espagne, d'Oviedo à Palma en passant par Burgos. Le site éclipSEOP de l'Observatoire de Paris permet de visualiser précisément son parcours. Au-delà de cette bande, l'éclipse ne sera pas totale mais seulement partielle, ce qui sera le cas pour la Suisse.

Quelle va être sa durée?

Si l'on prend l'exemple de la ville de Burgos, la durée de l'éclipse totale à proprement parler - c'est-à-dire le moment pendant lequel le Soleil sera entièrement caché - sera de 1 minute et 48 secondes, très précisément. Mais le phénomène dans son ensemble sera beaucoup plus long, aux environs de deux heures. Car il va commencer par une éclipse partielle, avant l'éclipse totale donc, puis de nouveau une éclipse partielle.

Est-ce un phénomène rare?

Il se produit une à deux éclipses solaires par an. «Mais l'ombre portée de la Lune n'entre en contact avec la Terre que sur quelques centaines de kilomètres de large», rappelle encore l'AFA. Ainsi, pour qu'une éclipse solaire totale soit visible de nouveau depuis un même endroit, il faut attendre environ 400 ans.

Les détails de l'éclipse pour la Suisse 👇

Voici quand l'éclipse solaire sera visible en Suisse

Deux autres éclipses solaires seront cependant visibles dans d'autres zones de l'Espagne dans les deux prochaines années, l'extrême sud le 2 août 2027, puis dans une bonne partie sud du pays le 26 janvier 2028.

Faut-il se protéger spécifiquement?

Oui, évidemment. Il faut pour cela se munir de lunettes à la norme ISO 12312-2:2015, qui protègent les rétines en filtrant les UV à 100%. L'AFA développe:

«Ce n'est pas l'éclipse qui est dangereuse, c'est le fait de regarder directement le Soleil sans protection. On peut se faire un trou noir dans la rétine sans s'en rendre compte et c'est irréversible»

Plus d'infos sur les lunettes 👇

Eclipse solaire en août: comment bien choisir vos lunettes

Les rétines ne possèdent en effet pas de récepteurs de douleur, et les troubles visuels peuvent apparaître plus tard. Dans ce cas, contactez immédiatement votre médecin. (adapt. btr)

L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
1
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
3
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
1
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
2
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
La canicule étouffe la Suisse et ça va empirer
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Ce que la Suisse prépare après le séisme meurtrier en Colombie
Aucun ressortissant suisse ne figure pour l’heure parmi les victimes du séisme, tandis que le DFAE poursuit ses vérifications en Colombie.
Après le séisme meurtrier qui a frappé la Colombie dans la nuit de lundi à mardi, les autorités suisses suivent de près la situation et se déclarent prêtes à apporter leur aide. Pour l'heure, à la connaissance du Département fédéral des affaires étrangères, aucun ressortissant suisse ne figure parmi les plus de 130 morts.
L’article