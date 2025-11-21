ciel couvert
DE | FR
burger
International
Australie

Au tour de Twitch d'être interdit aux moins de 16 ans en Australie

Amazon a lanc
Keystone

Au tour de Twitch d'être interdit aux moins de 16 ans en Australie

Une nouvelle loi australienne interdit aux adolescents d'accéder aux réseaux sociaux. Après Facebook, Instagram et TikTok, Twitch devra également supprimer les utilisateurs de moins de 16 ans.
21.11.2025, 06:5721.11.2025, 06:57

Le géant du streaming Twitch va être contraint de supprimer tous ses utilisateurs australiens âgés de moins de 16 ans, lorsque le pays fera entrer en vigueur le mois prochain une loi interdisant aux adolescents d'accéder aux réseaux sociaux, a rapporté vendredi l'agence régulant internet dans le pays.

L'Australie va à partir du 10 décembre forcer les plateformes de médias sociaux, y compris Facebook, Instagram et TikTok, à supprimer les utilisateurs de moins de 16 ans. En cas d'infraction, les plateformes s'exposent à des amendes pouvant atteindre près de 25,7 millions de francs (49,5 millions de dollars australiens).

Les moins de 16 ans exclus d'Instagram et Facebook en Australie

L'agence du gouvernement australien pour la sécurité électronique (eSafety Commissioner) a déclaré que la société américaine Twitch - qui a commencé comme une plateforme pour les streamers de jeux vidéo, mais qui héberge maintenant des flux en direct de divers genres - remplissait les critères pour être interdite.

La plateforme comprend «des fonctionnalités conçues pour encourager l'interaction des utilisateurs, notamment par le biais de contenus en direct», précise le régulateur.

Certains sites ont échappé à l'interdiction

Les sites Pinterest, LegoPlay et Whatsapp ont échappé à l'interdiction, mais d'autres plateformes sont encore en cours d'examen.

Twitch affirme que près de 70% de ses utilisateurs ont entre 18 et 34 ans, mais ne divulgue pas combien sont plus jeunes. La plateforme n'autorise aucun utilisateur de moins de 13 ans.

Les entreprises technologiques se sont montrées critiques de cette nouvelle loi, la décrivant comme «vague», «problématique» et «précipitée».

La mesure australienne, l'une des plus restrictives au monde sur le papier, est scrutée par d'autres pays cherchant à réguler l'accès à ces plateformes.

Mais plusieurs experts estiment que cette règle est surtout symbolique, en raison des difficultés à mettre en place concrètement la vérification de l'âge des internautes. (ats)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
4
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
de Alexandre Cudré
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Thèmes
Calme-toi mère Nature
1 / 18
Calme-toi mère Nature
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Coup de chaud et évacuation du site de la COP30 après un incendie
Un incendie a forcé l’interruption de la COP30 à Belém jeudi, sans faire de blessés mais en semant la panique sur le site. a la veille de décisions cruciales, ce nouvel incident complique encore des négociations déjà tendues.
Un incendie s'est déclaré jeudi sur le site de la COP30 à Belém, sans faire de blessé. Il a toutefois mis à l'arrêt la conférence climatique de l'ONU au moment où le plus dur reste à faire pour rapprocher les positions entre pays d'ici la clôture vendredi soir.
L’article