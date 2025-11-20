Les moins de 16 ans exclus d'Instagram et Facebook en Australie
Meta a déclaré jeudi que les Australiens de moins de 16 ans seront retirés de Facebook et d'Instagram le 4 décembre, alors que Canberra se prépare à appliquer une loi radicale interdisant aux adolescents l'accès aux réseaux sociaux.
«A partir d'aujourd'hui, Meta va notifier les utilisateurs australiens qu'il comprend être âgés de 13 à 15 ans qu'ils perdront l'accès à Instagram, Threads et Facebook», a indiqué le groupe américain dans un communiqué.
L'Australie compte environ 350 000 utilisateurs d'Instagram et 150 000 usagers de Facebook âgés de 13 à 15 ans, selon les chiffres du gouvernement.
Une règle symbolique?
Les adolescents pourront accéder à leurs comptes «exactement tels qu'ils les ont laissés» une fois qu'ils auront atteint l'âge de 16 ans, a assuré Meta.
A partir du 10 décembre, l'Australie va forcer les plateformes de médias sociaux, y compris Facebook, Instagram et TikTok, à supprimer les utilisateurs de moins de 16 ans, faute de quoi elles s'exposeraient à de lourdes amendes.
«Nous partageons l'objectif du gouvernement australien de créer des expériences en ligne sûres et adaptées à l'âge, mais couper les adolescents de leurs amis et de leurs communautés n'est pas la solution», a fait valoir le groupe.
La mesure australienne, l'une des plus restrictives au monde sur le papier, est scrutée par d'autres pays cherchant à réguler l'accès à ces plateformes.
Mais plusieurs experts estiment que cette règle est surtout symbolique, en raison des difficultés à mettre en place concrètement la vérification de l'âge des internautes. (ats)