Image: EPA

Les moins de 16 ans exclus d'Instagram et Facebook en Australie

Une nouvelle loi australienne force les plateformes de médias sociaux à supprimer les utilisateurs de moins de 16 ans. Quelque 500 000 personnes seront ainsi exclues de Facebook et Instagram, mais pourront retrouver leur profil dès qu'elles auront atteint l'âge.

Meta a déclaré jeudi que les Australiens de moins de 16 ans seront retirés de Facebook et d'Instagram le 4 décembre, alors que Canberra se prépare à appliquer une loi radicale interdisant aux adolescents l'accès aux réseaux sociaux.

«A partir d'aujourd'hui, Meta va notifier les utilisateurs australiens qu'il comprend être âgés de 13 à 15 ans qu'ils perdront l'accès à Instagram, Threads et Facebook», a indiqué le groupe américain dans un communiqué.

«Meta commencera à bloquer les nouveaux comptes des moins de 16 ans et à révoquer les accès existants à partir du 4 décembre, et prévoit de supprimer tous les comptes connus de moins de 16 ans d'ici le 10 décembre.» Meta

L'Australie compte environ 350 000 utilisateurs d'Instagram et 150 000 usagers de Facebook âgés de 13 à 15 ans, selon les chiffres du gouvernement.

Une règle symbolique?

Les adolescents pourront accéder à leurs comptes «exactement tels qu'ils les ont laissés» une fois qu'ils auront atteint l'âge de 16 ans, a assuré Meta.

A partir du 10 décembre, l'Australie va forcer les plateformes de médias sociaux, y compris Facebook, Instagram et TikTok, à supprimer les utilisateurs de moins de 16 ans, faute de quoi elles s'exposeraient à de lourdes amendes.

«Nous partageons l'objectif du gouvernement australien de créer des expériences en ligne sûres et adaptées à l'âge, mais couper les adolescents de leurs amis et de leurs communautés n'est pas la solution», a fait valoir le groupe.

La mesure australienne, l'une des plus restrictives au monde sur le papier, est scrutée par d'autres pays cherchant à réguler l'accès à ces plateformes.

Mais plusieurs experts estiment que cette règle est surtout symbolique, en raison des difficultés à mettre en place concrètement la vérification de l'âge des internautes. (ats)