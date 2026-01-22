La ville de Lake Cargelligo est sous le choc d'une fusillade qui a fait trois morts. Image: Mattinbgn/Wikimedia Commons

Fusillade mortelle dans l’est de l’Australie, le suspect en fuite

Une fusillade a fait trois morts dans une petite ville de l’est de l’Australie. Le tireur, identifié par la police, est toujours en fuite.

Une fusillade a fait trois morts jeudi dans une petite ville au bord d’un lac, dans l’est de l’Australie, a annoncé la police. Deux femmes et un homme ont été tués lors de cet incident à Lake Cargelligo, une bourgade d'environ 1400 habitants à 450 kilomètres à l’ouest de Sydney, a précisé la police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.

Un autre homme a été transporté à l’hôpital dans un «état grave mais stable», selon la même source. Le tireur a été identifié et se serait enfui à bord d’un véhicule, a déclaré Andrew Holland, commissaire adjoint de la police de la Nouvelle-Galles du Sud aux journalistes. Une enquête a été ouverte.

Selon le quotidien The Sydney Morning Herald, l’une des victimes était l’ancienne conjointe du tireur et il s'agirait d'un épisode de violence domestique.La police a de son côté refusé de s'exprimer sur les motivations du tireur. (jah/afp)