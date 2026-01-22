Fusillade mortelle dans l’est de l’Australie, le suspect en fuite
Une fusillade a fait trois morts jeudi dans une petite ville au bord d’un lac, dans l’est de l’Australie, a annoncé la police. Deux femmes et un homme ont été tués lors de cet incident à Lake Cargelligo, une bourgade d'environ 1400 habitants à 450 kilomètres à l’ouest de Sydney, a précisé la police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.
Un autre homme a été transporté à l’hôpital dans un «état grave mais stable», selon la même source. Le tireur a été identifié et se serait enfui à bord d’un véhicule, a déclaré Andrew Holland, commissaire adjoint de la police de la Nouvelle-Galles du Sud aux journalistes. Une enquête a été ouverte.
Selon le quotidien The Sydney Morning Herald, l’une des victimes était l’ancienne conjointe du tireur et il s'agirait d'un épisode de violence domestique.La police a de son côté refusé de s'exprimer sur les motivations du tireur. (jah/afp)