Sydney retrouve un peu de liberté après trois mois de confinement

Depuis juin, les magasins, écoles et entreprises étaient fermés pour les activités «non-essentielles», alors que les déplacements étaient limités.

Dans cette ville de cinq millions d'habitants, un confinement avait été décidé à l'été pour empêcher la propagation du variant Delta du coronavirus, hautement contagieux.

Il a été levé après 106 jours de restrictions, au vu de la baisse des contaminations - 477 cas enregistrés dimanche dans l'Etat de la Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé du pays - et de l'avancée de la vaccination, avec plus de 70% de la population âgée de plus de 16 ans complètement vaccinée.

Approche très stricte

Quelques lieux accueillant du public comme les bars ou les salles de jeux devaient rouvrir dès minuit pour les clients vaccinés. Les coiffeurs rouvriront leurs portes dans la journée de lundi avec un carnet de rendez-vous déjà bien rempli.

«Peu de pays ont adopté une approche aussi stricte, voire extrême, dans leur gestion du Covid que l'Australie», a déclaré à l'AFP Tim Soutphommasane, universitaire et ancien commissaire australien à la discrimination.

Des restrictions vont perdurer quelques semaines concernant les rassemblements et les voyages à l'étranger, de même que la réouverture complète des écoles. (ats)

