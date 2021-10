International

Australie

Australie: Melbourne bat le record du confinement le plus long



Melbourne bat le record du monde du confinement le plus long

La métropole australienne vient de décrocher le (triste) record du plus grand nombre de jours passés en confinement.

246 jours. Une durée peut-être difficile à appréhender pour nous autres Suisses, qui avons été gentiment sommés de rester à la maison pendant 83 jours.

Melbourne vient de décrocher la palme du plus long confinement, passant devant la ville de Buenos Aires (245 jours) et l'Irlande (227 jours).

Sixième tournée!

Alors, certes, on ne parle pas de 246 jours d'affilée. La capitale de l'Etat de Victoria alterne depuis le 30 mars 2020 entre périodes de liberté et de restrictions strictes. Elle traverse actuellement son sixième lockdown, qui devrait prendre fin officiellement le 26 octobre prochain.

Mais les autorités ne font pas preuve d'un optimisme affolant face à cette date de fin annoncée. Selon la chaîne ABC News, le premier ministre de l’État du Victoria, Daniel Andrews, a déclaré jeudi qu'il n'exclue pas de modifier la feuille de route et d'étendre les restrictions si les avis sanitaires le rendent nécessaire.

Un septième pour la route?

Selon le plan national de sortie du gouvernement fédéral australien, les confinements resteront une mesure de référence pour lutter contre le Covid, au moins jusqu'à ce que le pays atteigne un taux de double vaccination de 80%.

Ceci fait, le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que les Australiens ne doivent pas s'attendre à des «confinements à grande échelle».

Et vous, vous feriez quoi?

Ces lockdowns à répétition sont du pain béni pour l'opposition, qui a vivement critiqué le gouvernement de l'Etat de Victoria pour leur longueur et leur intensité. «Les confinements sont le signe d'un échec politique» a souligné le chef de l'opposition Matthew Guy.

Le chef de l'Etat victorien, Daniel Andrews, a répliqué que ces propos étaient hors-sujet. «Quelle est votre alternative?», a-t-il demandé, avant d'ajouter:

«Et vous, vous feriez quoi? Est-ce que vous ouvririez tout demain? Prétendriez-vous que la crise est finie parce que vous le voulez désespérément?»

Interrogé sur ce record du plus confinement, Andrews a préféré esquiver en félicitant les habitants pour leur résilience et leur force de volonté.

L'échec de la politique «zéro Covid»

L'Australie a longtemps poursuivi une stratégie de zéro Covid, en mettant en place des mesures extrêmement rigides pour la population et en fermant complètement ses frontières extérieures. Leur réouverture dépendra du succès de la campagne de vaccination.

La propagation du variant Delta a forcé les gouvernements régionaux à admettre que cette stratégie ne fonctionnait plus. En attendant, les autorités s'efforcent d'atteindre le taux de vaccination le plus élevé possible.

L’Australie pourrait permettre à nouveau les entrées et sorties de son territoire lorsque au moins 80% de la population sera vaccinée, dans les premiers mois de 2022. On en est loin, seul un quart des Australiens sont désormais complètement vaccinés, selon la correspondante de 24Heures.

Sinon, l'Argentine vous tente?

Attention quand même, Melbourne est talonné au classement par quelques concurrents. En tête de course:

246 jours: Melbourne (Australie). 245 jours: Buenos Aires (Argentine). 227 jours: l'Irlande. 213 jours: le Royaume Uni. 206 jours: le comté de Mitchell (Australie). 201 jours: la République tchèque. 195 jours: l'Ecosse. 187 jours: la Malaisie. 181 jours: Thessalonique et Serrès (Grèce).

Au moins, ce classement pourra servir d'inspiration pour vos prochaines vacances.

