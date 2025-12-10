Comment l'Australie «reprend le contrôle» sur ses réseaux sociaux

brouillard
L'Australie «reprend le contrôle» sur ses réseaux sociaux

Un mineur australien montre le message l'interdisant de se connecter aux réseaux sociaux.Keystone

Les Australiens âgés de moins de 16 ans sont officiellement interdits d'accès à de nombreux réseaux sociaux depuis mercredi matin, une première mondiale. Cette mesure doit permettre de «reprendre le contrôle», a lancé le premier ministre australien.
10.12.2025, 06:2810.12.2025, 06:28

Des centaines de milliers d'adolescents australiens se sont réveillés mercredi déconnectés des applications sur lesquelles ils pouvaient passer plusieurs heures par jour. «C'est une première mondiale», a clamé mercredi le premier ministre australien Anthony Albanese, ajoutant qu'il s'agissait d'«un des plus grands changements sociaux et culturels que notre nation ait connu».

«Nous reprenons le contrôle»
Anthony Albanese, Premier ministre australien
epa12579552 Australian Prime Minister Anthony Albanese looks on during a bilateral meeting with Papua New Guinea Prime Minister James Marape in Sydney, Australia, 09 December 2025. EPA/MICK TSIKAS AUS ...
Anthony Albanese.Keystone

Sans mesures «raisonnables» prises pour faire respecter la loi, les plateformes concernées risquent des amendes pouvant atteindre jusqu'à 50 millions de dollars australiens (27 millions de francs suisses) en vertu de cette obligation, dont l'application sera scrutée par de nombreux pays.

Parent soulagés

Addiction aux écrans, harcèlement en ligne, violence, contenus sexuels: la mesure est accueillie avec soulagement par certains parents mais laisse les premiers concernés sceptiques. «Je ne pense pas que le gouvernement sache vraiment ce qu'il fait et je ne pense pas que cela aura un impact sur les enfants australiens», estime Layton Lewis, 15 ans, interrogé avant son exclusion des plateformes.

A ce sujet:

Les réseaux sociaux interdits aux ados? «Il faut reprendre le contrôle»

Les géants du numérique Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat ou encore Reddit ont désormais obligation de bannir les utilisateurs australiens âgés de moins de 16 ans. Les plateformes de streaming Kick et Twitch, ainsi que les réseaux sociaux Threads et X, sont aussi concernés.

Les téléchargements d'applications encore accessibles aux adolescents, comme Lemon8 et yobe, ont déjà grimpé en flèche dans le pays. Pour l'heure, la plateforme de jeux en ligne Roblox, le réseau Pinterest ou encore la messagerie WhatsApp sont épargnés par le dispositif. Mais cette liste pourra évoluer, a averti le gouvernement.

Meta réagit et supprime des comptes

Meta, YouTube et d'autres géants de la technologie ont condamné l'interdiction. Tous ont cependant accepté de s'y plier, à l'instar de Meta (Facebook, Instagram, Threads) qui a annoncé dès jeudi avoir commencé à supprimer les comptes des utilisateurs concernés.

«Nous respecterons nos obligations légales, mais nous restons préoccupés par le fait que cette loi affaiblira la sécurité des adolescents»
Meta

Selon l'entreprise, de nombreuses applications n'offrent pas les mêmes fonctionnalités de sécurité que les siennes, comme les comptes dédiés aux adolescents.

«Nous avons constamment fait part de nos inquiétudes quant au fait que cette loi mal conçue pourrait pousser les adolescents vers des plateformes ou des applications moins réglementées. Nous voyons maintenant ces inquiétudes devenir réalité», s'est alarmée l'entreprise.

Justice saisie

La justice a également été saisie: un groupe de défense des droits des internautes a dit avoir engagé une procédure auprès de la haute cour d'Australie. Le succès ou non de la décision australienne sera scruté de près. La Nouvelle-Zélande voisine mais aussi la Malaisie réfléchissent à des restrictions similaires.

Le gouvernement australien a admis que l'interdiction serait imparfaite à ses débuts et que des adolescents trouveraient un moyen de continuer à utiliser les plateformes.

D'après le texte, les réseaux sociaux visés ont seulement à vérifier que leurs utilisateurs sont âgés de 16 ans ou plus. Plusieurs plateformes ont annoncé qu'elles recourraient à l'intelligence artificielle (IA) pour estimer l'âge des internautes à partir de leurs photographies. Ceux-ci pourraient aussi avoir à transmettre un document d'identité.

(ats/acu)

