Pourquoi Cristiano Ronaldo est susceptible de se retrouver sur OnlyFans

La plateforme s'est établie comme le réseau hébergeant des contenus érotiques et pornographiques. Ce n'est qu'une question de temps avant que les stars mondiales du sport ne découvrent son potentiel économique et décident de la rejoindre.

Simon Häring

Il joue actuellement en Australie, après avoir évolué dans son pays natal, le Brésil, aux Etats-Unis, en Ukraine, au Bayern Munich en Allemagne et à la Juventus en Italie. Douglas Costa n'a jamais caché qu'il signe là où le contrat est le plus juteux.

A 34 ans, le footballeur n'a plus la cote sur le marché européen, ni même au Moyen-Orient, où de nombreux joueurs engrangent les billets. Il n'obtiendra probablement plus de contrat très lucratif, mais ce n'est pas grave, car Douglas Costa s'est découvert une nouvelle source de revenus: OnlyFans.

Douglas Costa s'est récemment engagé à Sydney. Et aussi sur OnlyFans. Image: keystone

La plateforme offre aux célébrités et créateurs de contenu la possibilité de partager à leurs fans des photos et vidéos exclusives. Pour accéder à une page, les utilisateurs doivent payer un abonnement mensuel, dont le montant est décidé par le créateur et se situe généralement entre 4,99 et 49,99 dollars.



Bien que des contenus liés à la musique et à l'art soient proposés, la plateforme s'est surtout imposée grâce à l'érotisme et la pornographie. Contrairement à Instagram, OnlyFans limite peu les contenus érotiques, permettant ainsi aux créatrices, majoritairement des femmes, de générer des revenus directs.

Selon OnlyFans, 80% des revenus restent dans les mains des créateurs.

Stretching, recettes de smoothies, entraînement

Une source de revenus que de plus en plus de sportifs découvrent. De nombreux athlètes olympiques financent leur carrière en exposant un corps sculpté sur la plateforme. Un mécanisme qu'OnlyFans exploite activement. «Nous voulons offrir aux athlètes des disciplines moins médiatisées, pour qui il est plus difficile de trouver des financements, une opportunité de gagner de l'argent», explique le service de presse.

Alysha Newman a remporté la médaille de bronze olympique au saut à la perche et gagne de l'argent sur OnlyFans. Image: keystone

Un concept qui fonctionne. La Canadienne Alysha Newman a fait sensation aux Jeux olympiques en remportant le bronze au saut à la perche. Sur OnlyFans, la trentenaire partage des exercices d'étirement, des recettes de smoothies, donne un aperçu de ses entraînements et raconte son quotidien. Elle ne reçoit pas d'argent de la part d'OnlyFans, pas plus que Douglas Costa d'ailleurs, bien qu'il ait envoyé un communiqué via l'agence de relations publiques Metro, basée à Los Angeles, laissant transparaître cette impression.

«J'ai décidé de rejoindre OnlyFans parce que je crois en la crédibilité de l'entreprise et en son potentiel pour une portée mondiale» Douglas Costa dans un communiqué en septembre

OnlyFans ne répond pas à la question de savoir s'il s'agit d'un partenariat ou si Douglas Costa utilise la plateforme à titre privé. Nick Kyrgios, sans doute le sportif le plus connu au monde sur le réseau, se trouve certainement dans la même situation que le footballeur. Lui non plus n'est probablement pas indemnisé par OnlyFans pour sa présence. Contrairement au Français Alexandre Müller. Le joueur de tennis fait de la publicité avec le logo de la plateforme sur sa manche gauche.

Le champion olympique Matthew Mitcham montre son corps sur OnlyFans. Image: zvg

Bientôt Ronaldo, Messi et Neymar?

Douglas Costa n'est pas le premier footballeur à s'inscrire sur OnlyFans. En juillet déjà, le Mexicain Jonathan Dos Santos, 44 ans, a ouvert un compte. Ses fans ne le connaissent que sur le terrain, explique l'ancien joueur de Barcelone. OnlyFans lui donne la possibilité de leur montrer comment il vit en privé. Il déclare à The Independent:

«J'aimerais voir de grandes stars comme Mbappé, Messi, Ronaldo ou Neymar sur la plateforme»

OnlyFans n'y verrait pas d'inconvénient pour sortir de l'ombre, mais ne dépenserait pas d'argent pour cela. Car son business avec les contenus coquins est solide et l'entreprise n'a pas besoin des célébrités pour fonctionner. OnlyFans compte aujourd'hui plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde. En 2023, le bénéfice s'élevait à 485 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars. Les utilisateurs ont dépensé 6,6 milliards de dollars.

«Une forme très légère de travail du sexe»

Rob Koehler, de l'association Global Athlete, porte un regard critique sur la plateforme. Pendant les Jeux olympiques de Paris, Koehler a déclaré que le Comité international olympique (CIO) génère 1,7 milliard de dollars par an, mais n'en fait pas profiter les participants aux Jeux. «La majorité des athlètes peuvent à peine payer leur loyer, alors que le CIO gagne de l'argent grâce à eux», a estimé Koehler.

Beaucoup se voient donc contraints de se vendre, eux et leur corps, par exemple sur OnlyFans.

Il aime montrer son corps d'Adonis: Cristiano Ronaldo. Image: Rodrigo Jimenez / EPA EFE

Matthew Mitcham ne le nie pas. Le plongeur déclare: «Ce que je fais est une forme de travail sexuel. C'est comme la mayonnaise allégée. Je ne vends pas le steak, mais le crépitement dans la poêle». OnlyFans transforme les athlètes en entrepreneurs, dit le champion olympique de 2008, âgé de 36 ans. «Les gens sont prêts à payer pour voir des corps d'Adonis, pour lesquels nous nous entraînons si durement», argumente l'Australien.



On ne trouve pas de sportifs suisses connus sur OnlyFans. C'est également un indice que les sportives n'y participent que lorsqu'elles luttent pour leur survie financière. Ce qui ne veut pas dire que des sportifs comme Cristiano Ronaldo ne se tourneront pas tôt ou tard vers OnlyFans. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner pour eux aussi.

Traduit et adapté par Noëline Flippe