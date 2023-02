Autriche: Une avalanche a fait trois victimes

Des chutes de neige intensives et le vent ont fait grimper le danger d'avalanche au Tyrol et au Vorarlberg ces deux derniers jours. Les spécialistes des services d'alerte dans ces deux régions prisées ont appelé les amateurs de sports d'hiver à faire preuve de prudence.

Samedi matin, un autre skieur signalé manquant la veille à la fermeture des remontées, a été retrouvé mortellement enseveli dans la région voisine du Vorarlberg, selon la police interrogée par l'AFP, qui n'a pas souhaité donner plus de détails. Selon APA, il s'agit d'un quinquagénaire décédé dans la vallée de Kleinwalsertal, frontalière de l'Allemagne.

Selon l'agence de presse autrichienne APA, il s'agit d'un citoyen néo-zélandais âgé de 17 ans et évoluant en hors-piste. Vendredi, un Chinois de 32 ans avait perdu la vie après avoir quitté la piste lors d'une avalanche dans la station de Sölden.

