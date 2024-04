La sécurité des Boeing examinée au Sénat américain

Boeing a immédiatement rejeté ces accusations. Et, lundi, il a défendu ses méthodes et s'est dit «confiant dans la sécurité et la durabilité des 787 et 777», lors d'un briefing avec deux principaux ingénieurs.

D'après le New York Times , des tronçons du Dreamliner «sont incorrectement attachés ensemble et pourraient se dissocier les uns des autres en plein vol après avoir effectué des milliers de vols».

«Notre client a identifié d'importants points de préoccupation en matière de sécurité et a fait tout son possible pour attirer l'attention des responsables de Boeing»

Il affirme que le constructeur a, «de manière répétée, ignoré des inquiétudes graves concernant la sécurité et le contrôle qualité dans la construction des 787 et des 777», selon un courrier du 17 janvier, adressé par ses avocates au patron de la FAA, Mike Whitaker.

«Boeing comprend l'importance des responsabilités de la commission en termes de supervision et nous coopérons à cette enquête», a réitéré le groupe pendant plusieurs jours, affirmant avoir «offert de fournir documents, témoignages et briefings techniques».

Une commission d'enquête a organisé cette audition après avoir «obtenu des informations d'un lanceur d'alerte concernant le groupe Boeing, l'accusant de défaillances de production alarmantes et dangereuses qui créent des risques sécuritaires potentiellement catastrophiques», écrivent les sénateurs démocrate Richard Blumenthal et républicain Ron Johnson, dans un courrier adressé le 19 mars au patron de l'avionneur.

Ce village français est menacé: «l'eau mange la côte»

En France, une station balnéaire pourrait déménager à cause de l'érosion provoquée par le changement climatique. Le village de Lacanau, situé au bord de l'Atlantique, prévoit de se retrancher derrière les dunes du littoral. Mais cette relocalisation ne fait pas l'unanimité au sein de la population.

Il était une fois une plage, l'une des plus belles et des plus sauvages de France – un paradis pour les surfeurs et les amateurs de baignade. Sur les photos jaunies de la brasserie La Côte-d'Argent, on voit encore à quoi ressemblait Lacanau plage il y a 50 ans.