En rage contre Ryanair, il casse les dents d'un employé

Une grave altercation à l'aéroport de Majorque s'est mal terminée la semaine dernière. Cette bagarre survient dans un contexte de tension au sujet de la taille des bagages dans les avions.

Il y a quelques jours, un violent incident s’est produit au guichet d’enregistrement de la compagnie Ryanair à l’aéroport de Palma de Majorque, en Espagne. Comme le rapporte le site Okdiario, un passager a grièvement blessé un employé de la compagnie aérienne. La Guardia Civil espagnole a interpellé l’homme sur place.

Les faits se sont déroulés à l’aéroport de Son Sant Joan lors de l’enregistrement d’un vol à destination de Madrid. En l’espace de quelques minutes, ce qui avait commencé comme un simple contrôle des bagages a dégénéré en bagarre sanglante.

Ce jour-là, l'employé de Ryanair a, comme à l’accoutumée, procédé à des vérifications des bagages à main des passagers, en contrôlant avec attention les dimensions des valises.

Selon des témoins, le passager d’origine sud-américaine s'est montré de plus en plus agressif, après avoir été informé que son bagage ne respectait pas les prescriptions. Okdiario raconte qu'une discussion s’est rapidement transformée en invectives bruyantes. L’ambiance au guichet était déjà tendue, car de nombreux voyageurs attendaient dans le hall de départ.

Les règles relatives aux bagages à main Ryanair autorise un bagage à main aux dimensions de 40 × 30 × 20 cm. Celui-ci doit pouvoir être placé sous le siège devant soi. Selon la réservation, un autre bagage, d’un poids maximal de 10 kg et mesurant 55 × 40 × 20 cm, peut également être emporté à bord.

L’homme s'est soudainement jeté sur l’employé. Il l’a frappé à plusieurs reprises au visage avec son poing, avant de lui donner un coup de tête.

Selon le site internet, le salarié de Ryanair a subi de graves blessures au niveau de la bouche et a perdu plusieurs dents. L’agresseur a lui aussi été blessé lors de l’altercation, souffrant d’une plaie ouverte au front.

Des scènes de chaos chez Ryanair

La zone d’enregistrement a ensuite connu des scènes de chaos. Des passagers ont reculé, des cris ont retenti et certains voyageurs ont filmé la scène avec leurs téléphones portables. Des agents de sécurité ont tenté de maîtriser l’homme jusqu’à l’arrivée de la Guardia Civil. Peu après, celui-ci a été neutralisé, menotté et emmené.

L’employé blessé a dû recevoir des soins médicaux. Le passager interpellé a lui aussi été conduit à l’hôpital. Le vol concerné a été retardé.

L’incident s’est produit dans un contexte de durcissement des règles relatives aux bagages chez Ryanair. La compagnie contrôle désormais le bagage à main avec une rigueur particulière.

Quiconque dépasse les dimensions autorisées pour les bagages de cabine doit s’acquitter de frais supplémentaires. Selon des sources dans la sécurité, cette pratique entraîne régulièrement des conflits dans les aéroports, rapporte Okdiario.

