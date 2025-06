Ryanair va mettre des amendes à certains passagers

Face à la multiplication des mauvais comportements à bord, Ryanair instaure des sanctions financières. Désormais, les passagers perturbateurs devront s’acquitter d’une amende de 500 euros.

La compagnie aérienne low-cost Ryanair a annoncé une mesure stricte à l’encontre des passagers qui troublent l’ordre à bord de ses avions. Toute personne débarquée par les agents de sécurité en raison d'un comportement inapproprié s’expose désormais à une amende forfaitaire de 500 euros (réd. 470 francs suisses).

A cela pourraient s’ajouter des poursuites civiles, accompagnées de dommages et intérêts. C’est ce qu’a indiqué la compagnie dans un communiqué de presse. Ryanair écrit:

«Nos passagers s’attendent à voyager dans un environnement agréable, sans stress, et à arriver à destination à l’heure, sans être dérangés par une infime minorité de fauteurs de trouble.»

Ces incidents concernent l’ensemble du secteur, mais la compagnie affirme être pleinement engagée de son côté dans la lutte contre ce type de comportements.

Un effet dissuasif espéré

Un porte-parole de Ryanair justifie cette initiative:

«Un comportement perturbateur dans un espace confiné partagé par de nombreux passagers est tout simplement inacceptable. Nous espérons que notre approche proactive aura un effet dissuasif, et contribuera à éradiquer ces agissements inacceptables à bord.»

Cette annonce fait suite à une série d’incidents récents qui ont touché des vols de la compagnie. Ryanair a notamment obtenu récemment, devant un tribunal maltais, qu'une amende de 2 000 euros soit infligée à un passager. Ce dernier avait fumé à bord d’un vol reliant Cologne-Bonn à Malte, le 22 mars dernier, et avait refusé d’obéir aux consignes de l’équipage.

Autre épisode marquant, le 17 janvier, un voyageur à bord d’un vol entre Lanzarote et Saint-Jacques-de-Compostelle, dans le nord de l’Espagne, a prétendu être un diplomate de l’ONU, exigeant qu'on le place à un autre siège. L’altercation avait retardé le départ du vol de 40 minutes.

En avril 2024, un vol à destination de Lanzarote a dû être dérouté vers Porto après qu’un passager ivre avait semé le chaos à bord. Plus de 160 passagers et six membres d’équipage avaient été contraints de passer la nuit à Porto. Ce n’est que le lendemain que l’appareil a pu poursuivre son trajet. (t-online)

Traduit de l'allemand par Joel Espi