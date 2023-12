Image: KEYSTONE

Swiss proposera de nouvelles liaisons en Europe en 2024

La compagnie aérienne élargit son offre l'année prochaine, en proposant notamment une nouvelle liaison Genève-Oslo. Des vols supplémentaires vers d'autres destinations sont également prévus.

Plus de «Suisse»

Bien que la période des Fêtes ne soit pas encore terminée, Swiss pense déjà à l'année prochaine. Et les nouvelles sont plutôt bonnes pour les voyageurs: la compagnie aérienne a annoncé, ce jeudi, étoffer son réseau court-courrier pour l’été 2024.

Plusieurs nouvelles destinations sont prévues pour l'année prochaine. Au départ de Genève, Swiss va notamment ouvrir une nouvelle ligne à destination d’Oslo, en Norvège. La Scandinavie sera bien desservie en été: la compagnie aérienne a également annoncé qu'elle maintiendra les liaisons vers Copenhague et Stockholm pendant la belle saison.

Toujours pendant l'été, les passagers au départ de Genève disposeront également de vols supplémentaires à destination d’Athènes, Brindisi, Bruxelles, Catane, Malaga, Palma et Valence.

Brême, Alicante et Vilnius depuis Zurich

Scénario similaire pour les voyageurs qui partiront de l'aéroport de Zurich. La liaison avec la ville allemande de Brême sera à l’avenir proposée été comme hiver.

Swiss intégrera également les villes de Cluj-Napoca (Roumanie) et Košice (Slovaquie) à son réseau et augmentera le nombre de ses vols à destination de plusieurs autres destinations européennes au départ de Zurich, dont Alicante, Madrid, Naples, Venise et Vilnius, capitale de la Lituanie. (asi)