Macron annonce un nouveau service militaire volontaire

epa12548314 France&#039;s President Emmanuel Macron delivers a speech during the opening of the Adopt AI International Summit at the Grand Palais in Paris, France, 25 November 2025. The summit, referr ...
Emmanuel MacronKeystone

Macron annonce un nouveau service militaire volontaire

Le président français crée un «service national» volontaire et «purement militaire» de dix mois. La mesure va être instaurée dès l'été prochain.
27.11.2025, 12:2327.11.2025, 12:45

Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi l'instauration d'un «service national» volontaire et «purement militaire» de dix mois, qui se déroulera «exclusivement sur le territoire national» à partir de l'été prochain.

«Le cœur sera les jeunes âgés de 18 et 19 ans», et concernera 3000 personnes à l'été 2026 avant d'atteindre un objectif de 10 000 en 2030 et 50 000 par an en 2035, a indiqué lors d'un discours dans les Alpes le chef de l'Etat, pour qui la jeunesse française «a soif d'engagement» et est «prête à se lever pour la patrie».

Service militaire obligatoire supprimé en 1997

Dans le contexte d'une menace russe jugée grandissante avec l'invasion de l'Ukraine, le président Emmanuel Macron a estimé que «la seule façon» d'éviter «le danger» était de «s'y préparer» plutôt que d'alimenter «la peur».

«Dans ce monde incertain où la force prime sur le droit et la guerre se conjugue au présent, notre nation n'a le droit ni à la peur ni à la panique ni à l'impréparation ni à la division»
Emmanuel Macron
Le chef de l'armée française crée la polémique

«La peur, au demeurant, n'évite jamais le danger. La seule façon de l'éviter, c'est de s'y préparer», a-t-il ajouté, expliquant que «c'est ce que font nos armées au quotidien».

La France a supprimé son service militaire obligatoire en France en 1997. Douze pays en Europe ont préservé ou rétabli la conscription obligatoire. Face à la dégradation de la situation stratégique, une demi-douzaine d’autres ont décidé de rétablir un service volontaire. (afp)

Le mouvement qui veut «bloquer» la France fait des émeutes à Paris
Video: watson
