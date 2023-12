Risque d'explosion: tous les Boeing 747 doivent être contrôlés d'urgence

Les ingénieurs ont découvert un défaut sur les avions Boeing: si la foudre frappe, l'engin peut exploser. Et c'est déjà arrivé une fois.

La Federal Aviation Administration (FAA) américaine parle d’un «problème de sécurité urgent» et ordonne que tous les Boeing 747 soient vérifiés sans délai. En cause, un défaut de protection contre la foudre. Les ingénieurs de Boeing ont découvert qu'une pièce spécifique se brise trop souvent.

Selon la FAA, une fissure a été découverte autour de la protection contre la foudre du tuyau d'alimentation en carburant du moteur d'un engin.

«Un coup de foudre pourrait entraîner la création de sources d'inflammation dans les réservoirs de carburant. Cela peut entraîner une explosion du réservoir de carburant et la perte de l'avion qui en résulte.» FAA

Le drame s'est déjà produit en 1976

C'est un scénario d'horreur qui s'est déjà réalisé une fois en 1976. Un Boeing 747 de l'armée de l'air iranienne a survolé un orage alors qu'il approchait de Madrid. Des témoins au sol ont vu la foudre frapper puis l'avion exploser. Les 17 personnes à bord sont mortes.

Selon le rapport du National Transportation Safety Board, la foudre a frappé le cockpit et est sortie par l'aile gauche. Des vapeurs de carburant se sont enflammées, une explosion a arraché une partie de l'aile. Et, peu de temps après, l'aile s'est détachée du fuselage et l'avion s'est écrasé dans un champ.

500 appareils concernés dans le monde

En moyenne, chaque avion est frappé par la foudre une fois par an. La plupart du temps, c'est sans conséquence, mais les autorités américaines classent le risque que Boeing a signalé à la FAA comme si élevé que toutes les compagnies aériennes doivent désormais envoyer rapidement leurs appareils pour un contrôle spécial. Selon les rapports, environ 500 avions dans le monde sont concernés.

L'ordonnance de la FAA entre en vigueur le 15 décembre. Les avions de passagers doivent être inspectés dans un délai de 90 jours, les avions-cargo dans un délai de 120 jours. La FAA se réserve alors le droit de prendre d'autres mesures après avoir évalué les rapports de contrôle.