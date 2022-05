L'Oklahoma bannit l'avortement dès la fécondation

«Je veux que l'Oklahoma devienne l'Etat le plus pro-vie dans le pays»

Le 3 mai, Kevin Stitt avait déjà annoncé avoir signé une loi interdisant l'avortement après six semaines de grossesse. En utilisant l'expression consacrée par les Américains opposés à l'avortement, il avait dit:

«J'avais promis aux habitants de l'Oklahoma qu'en tant que gouverneur, je signerais toute loi pro-vie qui se présenterait à moi, et je suis fier d'avoir tenu cette promesse aujourd'hui», a déclaré le républicain Kevin Stitt, dans un communiqué. Il a ajouté que:

Le gouverneur de l'Oklahoma a promulgué mercredi une loi interdisant tout avortement dès la fécondation. Elle fait de ce bastion conservateur du sud des Etats-Unis, l'Etat avec la réglementation la plus restrictive en matière d'interruption volontaire de grossesse.

L'Oklahoma est devenu l'Etat avec le loi la plus répressive des Etats-Unis sur l'avortement. Kevin Stitt, le gouverneur républicain, a signé une loi mercredi pour interdire toute IVG.

