Un nouvel Etat américain fait un pas en arrière concernant l'avortement

Au total, 1844 mesures liées à la contraception et à l'avortement ont été introduites dans 46 Etats entre le 1er janvier et le 15 mars, a décompté l'institut de recherches Guttmacher, qui milite pour le droit des femmes à contrôler leur corps. (ats/jch)

La nouvelle loi a été dénoncée par les défenseurs des droits fondamentaux et la Maison-Blanche.

Reprenant, à son compte, les arguments des détracteurs de la loi texane, le gouverneur Little relève que ce type de lois pourrait finir par se retourner contre d'autres droits chers aux conservateurs, comme celui de posséder et porter une arme à feu.

«Je suis un ardent défenseur des droits des nouveau-nés à naître. Mais je m'inquiète que cette loi, qui revient à déléguer le pouvoir à des citoyens privés d'imposer de lourdes amendes dans le but d'échapper à l'examen des tribunaux, ne soit déclarée contraire à la constitution des Etats-Unis d'Amérique»

Le gouverneur de l'Idaho, Brad Little, s'est revendiqué ainsi:

