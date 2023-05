Photo d'illustration. Image: Shutterstock

Ce bébé a «trois parents biologiques»

Un enfant conçu avec les gènes de trois parents est venu au monde au Royaume-Uni. Mais le procédé médical comporte des risques.

Un bébé britannique est venu au monde avec les informations génétiques de trois personnes. Selon un article du Guardian, l'enfant a été conçu au Newcastle Fertility Centre, une clinique de fertilité du nord-est du Royaume-Uni.

Pour ce faire, c'est la méthode du don de mitochondries qui a été utilisée. Une procédure qui y a été autorisée par le Parlement en 2015. Il s'agit de combiner des tissus provenant d'ovules de donneuses saines avec des spermatozoïdes et des ovules de parents biologiques. Il est ainsi possible de créer des embryons exempts de mutations nocives des gènes que la mère biologique porte en elle et qu'elle transmettrait très probablement à l'enfant.

Le « bébé à trois parents » porte 37 gènes de la donneuse

Concrètement, lors du don de mitochondries, les spermatozoïdes et les ovules des parents biologiques sont réunis avec les mitochondries de l'ovule de la donneuse. L'embryon qui en résulte porte l'ADN de la mère et du père, ainsi qu'une petite quantité de matériel génétique (environ 37 gènes) provenant de la donneuse.

Ce procédé a donné lieu à l'appellation «bébé à trois parents». En réalité, plus de 99,8 % de l'ADN de l'enfant provient de la mère et du père.

Les mitochondries Les mitochondries sont également appelées «centrales électriques de la cellule». Elles fournissent l'énergie vitale aux cellules qui composent nos organes. Les mitochondries possèdent 37 gènes propres qui sont responsables de la formation de 13 protéines différentes. Ces informations génétiques ne sont transmises à la descendance que dans les mitochondries maternelles. Tous les enfants d'une femme ont le même ADN mitochondrial. Les mutations qui endommagent les mitochondries touchent en général surtout les tissus qui ont besoin de beaucoup d'énergie: le cerveau, le cœur, les muscles et le foie.

Les êtres humains héritent de toutes leurs mitochondries de leur mère, ce qui fait que des mutations néfastes peuvent affecter tous les enfants d'une femme.

Dans de tels cas, la conception naturelle est risquée. Certains enfants naissent en bonne santé parce qu'ils n'héritent que d'une infime partie des mitochondries mutées. Mais d'autres héritent de beaucoup plus et peuvent développer des maladies graves, évolutives et souvent mortelles. Environ un bébé sur 6000 est atteint de troubles mitochondriaux.

La recherche sur ce procédé a été menée par des médecins du Newcastle Fertility Centre. Pour l'heure, l'hôpital est le seul au Royaume-Uni à avoir reçu une autorisation pour cette procédure.

Le don comporte des risques

Au Royaume-Uni, le don de mitochondries – également appelé thérapie de remplacement mitochondrial – est accordé au cas par cas par l'Autorité britannique pour la fécondation humaine et l'embryologie (Human Fertilisation and Embryology Authority, HFEA).

Le don est possible via deux méthodes différentes. Dans la technique utilisée à Newcastle, des ovules de la mère concernée et d'une donneuse saine sont d'abord fécondés avec le sperme du père. Ensuite, le matériel génétique central est retiré de l'ovule de la donneuse et remplacé par celui de l'ovule fécondé du couple. L'ovule ainsi obtenu contient le jeu complet de chromosomes des deux parents, mais les mitochondries saines de la donneuse. Cet ovule est ensuite implanté dans l'utérus.

Cette intervention n'est, toutefois, pas sans risque. Des recherches récentes ont montré que, dans certains cas, les très rares mitochondries anormales qui sont inévitablement transférées de l'ovule de la mère à l'ovule de la donneuse peuvent se multiplier chez le bébé in utero. Une situation qui fait que l'enfant contracte tout de même la maladie.

Le Royaume-Uni n'est pas le premier pays où des bébés sont nés via cette méthode. En 2016, un médecin américain a annoncé la première naissance au monde après avoir traité une femme atteinte de mutations mitochondriales à l'origine d'une maladie mortelle appelée syndrome de Leigh.

