Il a 46 enfants et part en tournée pour proposer son sperme à toute l'Europe

Kyle Gordy a 46 enfants et ne compte pas s'arrêter là. Alimentation, sport, maintien de liens familiaux, l'Américain de 30 ans met tout en place pour «réaliser le rêve» des femmes voulant devenir mamans. Et elles sont nombreuses.

«Avez-vous déjà conçu des jumeaux?», «Combien de clientes sont satisfaites jusqu'à présent?», «Puis-je vous solliciter malgré mes 40 ans?». Ces questions ont été publiées sur la page Instagram d'un homme: Kyle Gordy. Cet Américain originaire de Los Angeles a fait du don de son sperme un empire. En huit ans, l'homme de 30 ans se targue, sur les réseaux sociaux, d'être devenu le père biologique de 46 enfants. Lundi, il a annoncé, dans une vidéo, vouloir officiellement faire profiter les femmes de toute l'Europe:

«Si quelqu’un d’autre cherche mon aide, je peux voyager à peu près n’importe où en Europe» Kyle Gordy

Derrière ce qu'il nomme être une «tournée de dons», le Californien avance vouloir aider les femmes à «réaliser leur rêve de fonder une famille», rapporte le Daily Mail. Et cela, que le moyen utilisé soit l’insémination artificielle ou... le rapport sexuel.

Kyle Gordy a commencé à donner son sperme en 2014. instagram

«Certaines femmes préfèrent la méthode traditionnelle, parce qu'elles ne veulent pas perdre de temps et qu'elles pensent que c'est plus efficace. Elles me demandent si nous pouvons simplement faire l'amour, je leur réponds que je suis prêt à le faire et nous échangeons des tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles (MST)», a-t-il expliqué en précisant, cependant, que le moyen naturel représentait, à ce jour, 10% de son activité. Une activité pour laquelle il se révèle pleinement dévoué, si l’on en croit l'étendue des conditions mises en place pour satisfaire son public.

«Petite famille moderne »

Kyle Gordy prend régulièrement des nouvelles de sa progéniture grâce à un groupe de discussion virtuel qu'il a créé avec les mères concernées:

«Nous sommes comme une petite famille moderne. C'est agréable de voir les mamans se parler et échanger des photos. C'est tellement mieux que le don à une banque de sperme. Je peux lier une amitié avec elles et voir mes enfants grandir» Kyle Gordy

Du test de grossesse aux sorties loisirs, ce «serial inséminateur» indique vouloir préserver un lien humain avec les familles qui font appel à lui. Raison pour laquelle il affirme ne pas facturer ses dons.

Un état d'esprit qui plaît manifestement à de nombreuses femmes, comme Alice et Kathryn. Un couple récemment aidé par Kyle Gorgy: «Nous avons apprécié le fait qu'il soit ouvert à un contact avec l'enfant après la naissance. Nous voulions que notre bébé ait la possibilité de connaître son père biologique», ont-elles confié au Daily Mail. Et ce ne sont là pas les seuls arguments convaincants de Kyle Gordy.

«Quelqu'un de spécial »

Le donneur de sperme assure ne pas fumer et ne boire ni de café ni d’alcool. Soucieux de sa santé, il signale manger exclusivement des aliments biologiques tout en consommant une dizaine de vitamines naturelles et de suppléments par jour. Le but: offrir une semence «en pleine forme». Une exigence qu’il s’impose pour les autres et non pour lui-même, du moins, pas encore:



«J'ai toujours rêvé d'avoir des enfants, mais les taux de divorce sont si élevés que ça me décourage. J'ai aussi eu quelques relations ratées… Je reste, toutefois, ouvert à l'idée. Quoi qu'il en soit, il me faudra quelqu'un de spécial qui m'accepte pour qui je suis et ce que je fais.» Kyle Gordy dailymail

Depuis 2014, Kyle Gordy est déjà passé par l'Angleterre, l'Ecosse, le Danemark, ainsi que les Etats-Unis, la Suède, et l'Allemagne, où il se trouve actuellement. Les Suissesses n'ont encore jamais fait appel à lui. Cette année, neuf enfants qu’il a «aidé à féconder», selon ses dires, doivent venir au monde.