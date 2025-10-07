Bachar al-Assad Keystone

Bachar al-Assad a été empoisonné à Moscou

Exilé en Russie depuis la chute de son régime, l'ancien dictateur syrien a été hospitalisé en urgence à la mi-septembre. Selon une ONG, il a été victime d'un empoisonnement.

Plus de «International»

L'ex-président syrien Bachar al-Assad a été admis aux «soins d'intensifs» d'un hôpital moscovite le 20 septembre dernier, révèle l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) dans un communiqué.

Exilé en Russie depuis la chute de son régime fin 2024, l'ancien dictateur se trouvait dans un état critique à la suite d'«un empoisonnement».

«On ignore encore qui a empoisonné Bachar al-Assad, mais nous avons appris de source fiable qu'il ne s'agissait pas d'une simple intoxication alimentaire, mais bien d'un empoisonnement» L'OSDH

Selon l'ONG, le «boucher de Damas» a été admis dans établissement privé de la banlieue de Moscou qui accueille généralement des personnalités militaires et gouvernementales importantes. Il en est ressorti lundi 29 septembre une fois son état de santé stabilisé.

Bachar al-Assad se trouverait actuellement dans une villa sous protection des autorités russes. Il y recevrait la visite de proches et de personnalités syriennes exilées, comme son frère Maher al-Assad.

Gouvernement russe pas impliqué

L'empoisonnement serait survenu alors que l'ancien dictateur syrien se trouvait dans sa résidence pourtant étroitement surveillée, indique l'OSDH. L'organisation a demandé aux autorités russes des clarifications sur l'incident.

Les motivations de l'acte restent pour l'heure inconnues. Mais selon l'ONG, une responsabilité directe du gouvernement russe semble exclue.

Le Kremlin n'a pas commenté l'affaire. (jzs)