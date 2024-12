Image: AP SANA

Bachar al-Assad sort du silence et parle de sa fuite



Le tyran déchu s'est confié dans un communiqué, assurant que sa fuite n'était pas «planifiée».

Plus de «International»

Réfugié à Moscou, Bachar al-Assad s'est exprimé pour la première fois depuis sa chute du pouvoir en Syrie.

Dans un communiqué où il se considère encore comme «président», l'ancien dictateur revient sur sa fuite devant la progression des rebelles syriens.

Bachar al-Assad explique ainsi que son départ «n'était pas planifié». Il affirme être resté à Damas, «assumant ses fonctions jusqu’aux premières heures du dimanche 8 décembre 2024».

«Alors que les forces terroristes infiltraient Damas, je me suis déplacé vers Lattaquié, en coordination avec nos alliés russes pour superviser les opérations militaires»

La base militaire russe que le dictateur avait rejoint aurait alors subi «une intensification des attaques par drones».

«Sans aucun moyen viable de quitter la base, Moscou a demandé que le commandement organise une évacuation immédiate vers la Russie»

L'évacuation aurait eu lieu dans la soirée du dimanche 8 décembre, un jour après la chute de Damas.

«À aucun moment je n’ai envisagé de démissionner ou de chercher refuge, et une telle proposition n’a été faite par aucun parti. La seule voie d’action était de continuer à combattre l’assaut terroriste»

Dans le communiqué, Bachar al-Assad s'érige en un personnage qui a refusé «de troquer le salut de sa nation pour un gain personnel» et de «compromettre son peuple» malgré de nombreuses offres et incitations.

Il dit s'être tenu «aux côtés des officiers et soldats de l’armée en première ligne, à quelques mètres des terroristes sur les champs de bataille les plus dangereux.»

L'ex-dictateur dit être «resté avec sa famille auprès de son peuple, affrontant le terrorisme sous les bombardements». Et ce malgré «les menaces récurrentes d’incursions terroristes» dans la capitale de Damas.

Il ajoute n'avoir jamais abandonné «la résistance en Palestine et au Liban, ni trahi ses alliés».

«Je me suis toujours considéré comme le gardien d’un projet national, soutenu par la foi du peuple syrien, qui croyait en sa vision»

Bachar al-Assad finit par justifier son départ, expliquant que rester en place n'avait plus de sens puisque les rebelles islamistes avaient pris le pouvoir.

«Lorsque l’État tombe entre les mains du terrorisme et que la capacité à apporter une contribution significative est perdue, toute position devient dépourvue de sens, rendant son occupation inutile»

Et de conclure: «Cela n'altère en rien mon appartenance à la Syrie et à son peuple – un lien qui reste inébranlable [...] C’est un sentiment d’appartenance rempli de l'espoir que la Syrie soit un jour libre et indépendante.» (jzs)