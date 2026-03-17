ciel clair
DE | FR
burger
International
Banques

Une panne mondiale paralyse la banque UBS

Une panne mondiale paralyse la banque UBS

UBS a subi une panne informatique mondiale mardi. Cette panne a partiellement perturbé les activités de trading de la grande banque.
17.03.2026, 20:1417.03.2026, 20:14

Une panne informatique d’une large ampleur qui a perturbé les activités de trading. La banque aux trois clés a identifié la cause de cette panne et mis en oeuvre un programme de correction qui devrait permettre de résoudre le problème, a indiqué mardi l'agence de presse Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Contactée par l'agence de presse AWP, UBS n'était pas disponible pour commenter la situation. (sda/fv)

L'actu internationale jour et nuit
L'Iran menace de viser des entreprises américaines
L'Iran menace de viser des entreprises américaines
de Team watson
L'Europe va-t-elle devoir finir par faire «un deal» avec la Russie?
L'Europe va-t-elle devoir finir par faire «un deal» avec la Russie?
Trump tente de rattraper son erreur de calcul
7
Trump tente de rattraper son erreur de calcul
de Niklaus Vontobel
La France vote et le RN pourrait remporter des «victoires considérables»
La France vote et le RN pourrait remporter des «victoires considérables»
de Antoine Menusier
Thèmes
Une cycliste espagnole chute de son vélo au bord d'une falaise
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'Otan s'entraine dans l'Arctique et ça aide Poutine
L'Arctique suscite des envies de tout côté et l'Otan n'est pas en reste avec ses 32 000 soldats actuellement en opération entre la Norvège et la Finlande pour un exercice.
Sur un marécage gelé près de la base aérienne d'Evenes, dans le Grand Nord norvégien, des soldats tirent contre «l'ennemi», accroupis dans la neige pour se dissimuler dans les bouleaux.
L’article