Barack révèle un secret présidentiel croustillant

L'ex-président des Etats-Unis s'est confié sur ses années présidentielles lors de l'émission très suivie «The Late Show with James Corden». Il a été interrogé sur l'existence des ovnis. Et sa réponse va (peut-être) vous surprendre.

Vous avez toujours souhaité connaître les infos top secrètes de l'une des plus grandes superpuissances mondiales? Vous n'allez pas être déçu. L'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama en a révélé une lors de l'émission The Late Show with James Corden. Il a expliqué que «des images et des enregistrements» prouvaient que des d'objets volants non identifiés existaient bel et bien.

L'ancien président aurait ainsi déclaré avoir interrogé le gouvernement américain sur le sujet:

«La vérité, c'est que quand je suis arrivé au bureau, j'ai demandé: 'Est-ce qu'il y a un laboratoire quelque part dans lequel on garde des spécimens aliens en état de stase (inertes)?' Ils ont fait quelques recherches et la réponse était non.»

Il a ensuite continué son explication sans nier que des phénomènes très étranges se sont déclarés aux Etats-Unis. Et, qu'encore aujourd'hui, il est difficile de les expliquer.

«Il y a des images et des enregistrements d'objets dans le ciel que nous ne pouvons formellement identifier. Nous ne pouvons expliquer la façon dont ils se déplacent, leur trajectoire»

Cette déclaration intervient moins d'un mois après que le Pentagone ait diffusé des vidéos d'ovnis prises par des pilotes militaires. Ces vidéos montraient des rencontres en vol avec ce qui semble être des Objets Volants Non-Identifiés (ovnis). Mais rien de définitif n'a pu être tiré de ces documents. (hkr)

