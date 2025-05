Vidéo: twitter

Le geste de ce joueur de baseball fait le tour du monde

L'exploit de Daulton Varsho (Toronto Blue Jays) a été vu par plus de 8 millions d'internautes sur les réseaux sociaux. Crazy.

C'est souvent lorsque les sportifs parviennent à corriger leur erreur au prix d'un réflexe incroyable que l'on se rend le mieux compte de leur talent. On l'observe à Kitzbühel lorsque les skieurs jouent les équilibristes après une faute de carre, ou dans les descentes vertigineuses du Tour de France, quand les cyclistes réussissent à redresser miraculeusement leur trajectoire. Et on vient de le constater avec une action improbable en baseball.

La scène s'est passée mercredi dans le championnat nord-américain (MLB) et a pour protagoniste Daulton Varsho. Voyant la balle des Red Sox de Boston arriver au-dessus de sa tête, le joueur (outfielder) des Blue Jays de Toronto a logiquement reculé pour s'en saisir, mais s'est emmêlé les pinceaux jusqu'à chuter. Ce qu'il fait ensuite est à peine croyable.

L'action a évidemment très vite fait le tour du web, jusqu'à devenir virale sur les réseaux sociaux, où la vidéo a été visionnée plus de 8 millions de fois. «Sa prise fait partie des plus grandes de l'histoire du baseball. Elle restera longtemps dans les mémoires», a relevé un journaliste d'ESPN.

«J’ai juste tendu mon gant et, d’une manière ou d’une autre, la balle est entrée», a déclaré le héros du match, satisfait de sa prestation malgré la défaite 10-2 de Toronto. Varsho, lauréat de son premier Gant d'or en 2024 (un prix décerné aux meilleurs défenseur de la saison), s'est ensuite moqué gentiment de lui-même:

«C’était probablement une prise avec un très haut pourcentage de probabilité, et (en chutant) j’ai réussi à la rendre très difficile»

Selon Statcast, l’action avait une probabilité de prise de 95%. Il y a donc fort à parier que s'il n'avait pas trébuché, Daulton Varsho se serait facilement saisi de l'envoi. Mais c'est (aussi) à cela que l'on reconnaît les grands sportifs: leur capacité de réagir quand la situation ne se passe pas comme prévu.