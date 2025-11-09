faible pluie
DE | FR
burger
International
BBC

Coup de tonnerre à la BBC: deux démissions après un montage de Trump

Coup de tonnerre à la BBC: deux démissions après un montage de Trump

Le directeur général Tim Davie et la patronne de l’information Deborah Turness quittent leurs fonctions après la diffusion d’un documentaire accusé d’avoir manipulé des propos de Donald Trump, provoquant une crise majeure au sein du groupe public britannique.
09.11.2025, 21:0609.11.2025, 21:06
FILE - BBC Director-General Tim Davie is pictured at BBC World Service offices in London, Thursday, April 28, 2022. (Hannah McKay/Pool via AP, File) Tim Davie
Le directeur général Tim Davie photographié dans les bureaux du BBC World Service à Londres, le jeudi 28 avril 2022. DavieKeystone

Coup de tonnerre à la BBC: le directeur général Tim Davie et la patronne de l'information du groupe audiovisuel public britannique ont annoncé dimanche soir leur démission, après le montage contesté d'un discours de Donald Trump.

«C'est un triste jour pour la BBC», a estimé le président de la BBC Samir Shah, dans un communiqué. «Tim a été un excellent directeur général ces cinq dernières années» mais il était confronté à «une pression persistante (...) qui l'a mené à prendre cette décision» de démissionner, a-t-il ajouté.

Commentaire
Trump joue les empereurs romains

La BBC s'est retrouvée ces derniers jours au centre d'une controverse, accusée d'avoir présenté de manière trompeuse des propos du président américain, Donald Trump, dans un documentaire de son magazine d'information phare «Panorama», diffusé en octobre 2024.

La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, avait jugé dimanche «extrêmement grave» cette affaire, et le président Samir Shah est appelé à s'expliquer devant une commission parlementaire lundi.

Dans un message annonçant sa décision de démissionner à ses collaborateurs, transmis par la BBC, Davie a reconnu que «le débat actuel autour de l'information de la BBC a contribué à ma décision».

«Erreurs commises»

«Si la BBC travaille globalement bien, il y a eu des erreurs commises et, au bout du compte, le directeur général doit en assumer la responsabilité», a-t-il ajouté.

La directrice de BBC News, Deborah Turness, également démissionnaire, a expliqué dans sa lettre au personnel que la «controverse actuelle autour du reportage Panorama sur le président Trump est arrivée à un stade où elle porte préjudice à la BBC».

Enrôlés par Poutine et «enterrés en secret»: des Irakiens racontent

L'affaire, révélée mardi par le journal conservateur The Daily Telegraph, concerne un documentaire diffusé une semaine avant l'élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024.

La BBC est accusée d'avoir monté des passages différents d'un discours de Donald Trump datant du 6 janvier 2021 – jour où des centaines de ses partisans ont donné l'assaut au Capitole – de façon à ce qu'il semble dire à ses partisans qu'il va marcher avec eux vers le Capitole pour se «battre comme des diables».

Or dans la phrase originale, Trump disait:

«Nous allons marcher vers le Capitole et nous allons encourager nos courageux sénateurs et représentants et représentantes au Congrès.»

L'expression, «se battre comme des diables», correspondait en fait à un autre passage.

Donald Trump refusait alors de reconnaitre sa défaite dans les urnes face au démocrate Joe Biden.

S'exprimant dimanche matin sur la chaîne BBC News, Lisa Nandy avait exprimé sa «préoccupation» à propos des décisions éditoriales de la BBC qui ne «répondent pas toujours aux normes les plus élevées».

«Il ne s'agit pas seulement de l'émission Panorama, même si c'est extrêmement grave, mais d'une série d'allégations très graves, dont la plus grave est qu'il existe un parti pris systémique dans la manière dont des sujets difficiles sont traités par la BBC.»
La ministre de la Culture.

Citée dans le Telegraph, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, avait dénoncé un montage «délibérément malhonnête», fustigeant de «fausses informations à 100%».

«Tromperie» sur Gaza

La BBC a aussi été épinglée le 17 octobre par le régulateur des médias pour avoir «enfreint les règles de diffusion» à propos d'un reportage à Gaza dans lequel le narrateur principal, un enfant, était le fils d'un haut responsable du mouvement islamiste palestinien Hamas.

L'Ofcom avait jugé que le fait de ne pas avoir précisé ce lien de parenté avait «constitué une source de tromperie substantielle». (dal/afp)

Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
- Le 2e but de Messi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Cet athlète «suisse» gagne plus que Federer, Xhaka et Josi réunis
Poutine est sur le point de remporter une grande victoire
Les troupes russes ont envahi Pokrovsk. La ville n'est certes pas encore complètement encerclée, mais les Ukrainiens auront vraisemblablement du mal à se retirer de l'étau dans lequel ils sont pris. Analyse.
Depuis la chute de la ville industrielle d'Avdiivka en février 2024, les envahisseurs russes ont Pokrovsk dans leur ligne de mire, dans le Donbass ukrainien.
L’article