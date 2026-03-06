Crans-Montana: cette région belge lance un suivi psychologique
Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé vendredi d'activer le plan de suivi psychosocial afin d'offrir un accompagnement «clair et humain» aux victimes belges de l'incendie de Crans-Montana.
La mesure permettra notamment un soutien des victimes dans la durée ainsi que le signalement de relais professionnels clairement identifiés, selon un communiqué du gouvernement.
Survenu la nuit de la Saint-Sylvestre, l'incendie dans le bar Constellation a provoqué la mort de 41 personnes et fait plus d'une centaine de blessés de différentes nationalités.
Huit victimes belges directes sont à déplorer et 7 ayants droit de nationalité belge sont concernés. Parmi les victimes belges, une est décédée. Il s'agit d'une jeune fille originaire du Brabant wallon. (ats/blg)