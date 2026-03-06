assez ensoleillé12°
Crans-Montana: la Wallonie-Bruxelles lance un suivi psychologique

epa12640023 Flowers and messages are placed in tribute to the young members of FC Lutry who died in Crans-Montana following the fire at the &#039;Le Constellation&#039; bar, at the football stadium in ...
Des hommages aux victimes du Constellation ont eu lieu dans toute la Suisse, comme ici à Lutry (VD). Keystone

Crans-Montana: cette région belge lance un suivi psychologique

Les francophones de Belgique ont lancé vendredi un suivi psychosocial pour les victimes de l'incendie du «Constellation».
06.03.2026, 17:0006.03.2026, 17:00

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé vendredi d'activer le plan de suivi psychosocial afin d'offrir un accompagnement «clair et humain» aux victimes belges de l'incendie de Crans-Montana.

Crans-Montana: une délégation française s'est rendue à Berne

La mesure permettra notamment un soutien des victimes dans la durée ainsi que le signalement de relais professionnels clairement identifiés, selon un communiqué du gouvernement.

Survenu la nuit de la Saint-Sylvestre, l'incendie dans le bar Constellation a provoqué la mort de 41 personnes et fait plus d'une centaine de blessés de différentes nationalités.

«Ta gueule, je suis le patron»: un ex-employé balance sur les Moretti

Huit victimes belges directes sont à déplorer et 7 ayants droit de nationalité belge sont concernés. Parmi les victimes belges, une est décédée. Il s'agit d'une jeune fille originaire du Brabant wallon. (ats/blg)

