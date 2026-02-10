ciel couvert
Des nourrissons malades à cause de la toxine dans des produits Nestlé

Le lait infantile des marques NAN, Alfamino et Little Steps de Nestlé, ainsi que d’autres marques, a été rappelé après la détection de la toxine céréulide, responsable de symptômes bénins chez plusieurs nourrissons en Belgique.
10.02.2026, 16:0610.02.2026, 16:06
Lait infantile rappelé par Danone.
Image: Shutterstock

Selon les autorités de la Flandre, en Belgique, des traces de toxine céréulide ont été trouvées dans les selles de cinq nourrissons malades qui avaient consommé du lait infantile commercialisé par Nestlé et par la suite rappelé.

Les bébés ne présentaient que des symptômes bénins, a précisé mardi l'autorité sanitaire de la région flamande. Les produits consommés faisaient partie des lots touchés par le rappel lancé le 5 janvier dernier. Nestlé a rappelé dans le plat pays une vingtaine de lots des marques NAN, Alfamino et Little Steps. Les groupes Danone (marque Nutrilon), Vitagermine (Babybio) et Biofresh Belgium (Popote) ont aussi dû rappelé des lots en raison de la présence possible de céréulide, une toxine provoquée par une bactérie.

Nestlé rappelle un autre lot de lait infantile en Suisse

Nestlé a indiqué ne pas avoir reçu jusqu'à présent d'information officielle concernant ces cas.

«Nous sommes heureux d'apprendre que les bébés vont bien et, comme les médias le rapportent, qu'ils sont totalement rétablis.»
Une porte-parole de la multinationale veveysane

La semaine passée, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) faisait savoir qu'il y avait à ce jour «deux cas confirmés de bébés qui ont été malades à cause de leur lait en poudre Nestlé. Ces deux bébés sont rétablis entre-temps», avait indiqué une porte-parole auprès de l'agence AWP.

Rien que le rappel de lait infantile par Nestlé concerne une soixantaine de pays. (dal/awp/ats)

Leur bébé dans les bras, ils ont voulu faire le sommet
Video: facebook
